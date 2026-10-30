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Izraelska bezbednosna služba Šin Bet poslednjih meseci navodno telefonom kontaktira operativce Hamasa u Pojasu Gaze pre vazdušnih udara, nudeći im izbor da napuste svoje domove i budu ubijeni sami ili da ostanu u njima i stradaju zajedno sa članovima porodice, objavio je danas saudijski list Ašark al-Avsat.

Prema pisanju tog lista, takvi slučajevi zabeleženi su najmanje pet puta u poslednjih nekoliko meseci.

List navodi da je prošle srede Mohamed al-Bajuk poginuo u vazdušnom napadu izraelske vojske (IDF) na Kan Junis, dok je stajao na krovu svoje kuće, nakon što su ga telefonom pozvali pripadnici Šin Beta.

Oni su mu, kako se navodi u izveštaju, ponudili da bira između toga da bude meta napada sam na krovu ili da ostane u kući, pored članova svoje porodice.

Prema pisanju lista, Al-Bajuk je odlučio da izađe na krov, gde je potom ubijen.

Njegova tetka zadobila je teške povrede kada je pokušala da ga spreči da izađe iz kuće nakon telefonskog poziva, izjavio je jedan od njegovih rođaka za "Ašark al-Avsat".