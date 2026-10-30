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Ukrajina je identifikovala ključna područja za dalju upotrebu oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Svaki ruski udar na naše gradove i zajednice uvek nailazi na potpuno pravedni odgovor. Trenutno, ruski ciljevi koji se protežu od Jamala do Zapadnog Sibira nalaze se u dometu našeg udara, i radimo na tome da naši dronovi i rakete mogu da dosegnu još udaljenije ruske teritorije", objavio je Zelenski na Telegramu nakon što je predstavio izveštaj o dubokim udarima u septembru i oktobru, preneo je Unian.

Zelenski je napomenuo da Ukrajina planira da proširi svoje jedinice za duboke udare, koristeći mogućnosti SBU i, posebno, Centra za specijalne operacije "Alfa", kao i obaveštajne službe i druge komponente Ukrajinskih odbrambenih snaga.

"Ukrajinski dalekometni kapaciteti su jedna od stvarnih garancija očuvanja nezavisnosti naše države sada, tokom ovog rata, i postaće jedna od dugoročnih garancija bezbednosti nakon završetka rata. Razvijamo našu snagu", naglasio je Zelenski i dodao da je pauza u napadima na ruske rafinerije nafte završena.