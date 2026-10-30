ZELENSKI: Ukrajina će proširiti napade na udaljenije regione Rusije
- Poručio je da će ciljevi biti i oblasti koje do sada nisu bile pod udarom.
Ukrajina je identifikovala ključna područja za dalju upotrebu oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
"Svaki ruski udar na naše gradove i zajednice uvek nailazi na potpuno pravedni odgovor. Trenutno, ruski ciljevi koji se protežu od Jamala do Zapadnog Sibira nalaze se u dometu našeg udara, i radimo na tome da naši dronovi i rakete mogu da dosegnu još udaljenije ruske teritorije", objavio je Zelenski na Telegramu nakon što je predstavio izveštaj o dubokim udarima u septembru i oktobru, preneo je Unian.
Zelenski je napomenuo da Ukrajina planira da proširi svoje jedinice za duboke udare, koristeći mogućnosti SBU i, posebno, Centra za specijalne operacije "Alfa", kao i obaveštajne službe i druge komponente Ukrajinskih odbrambenih snaga.
"Ukrajinski dalekometni kapaciteti su jedna od stvarnih garancija očuvanja nezavisnosti naše države sada, tokom ovog rata, i postaće jedna od dugoročnih garancija bezbednosti nakon završetka rata. Razvijamo našu snagu", naglasio je Zelenski i dodao da je pauza u napadima na ruske rafinerije nafte završena.
Kurir.rs/Unian