Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

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Dok se nastavlja potraga za nestalima u železničkoj nesreći koja se dogodila u Urdi u Španiji, istraga o uzrocima koji su doveli do smrtonosnog sudara pokazuje da su posledice mogle da budu mnogo teže.

Otkriveno je da je treći voz nastavio da se kreće suprotnim kolosekom, dok je drugi mašinovođa morao da ispravi pogrešno naređenje koje je dobio iz kontrolnog centra Atoča u Madridu. Prema najnovijim informacijama, u nesreći je poginulo najmanje 69 ljudi.

Prema informacijama lista El Correo, koje su izneli zvaničnici kriminalističke policije i izvori bliski Nezavisnom organu za istragu transportnih nesreća (AITAT), koji istražuje nesreću, situacija na železničkoj mreži u sredu ujutru bila je haotična.

Otkazivanje sistema LZB, automatskog sistema zaštite vozova, pogodilo je šest vozova na deonici dugoj oko 63 kilometra, izazvavši stanje "potpune zagušenosti", kako su situaciju opisali rukovodioci uključeni u operacije.

Uprkos tome što bezbednosni protokoli nalažu potpuno obustavljanje saobraćaja na ovoj deonici, najmanje još dva voza kretala su se tim područjem nakon nesreće.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Treći voz zaustavio se dva kilometra od mesta sudara

Voz koji je nastavio da se kreće bio je AVE 02061, koji je krenuo sa stanice Sevilja-Santa Husta u 6.05, sa odredištem u Madridu. Voz se kretao drugim kolosekom, u suprotnom smeru od dva voza koja su se sudarila, i na kraju se zaustavio nedaleko od olupina.

Podaci o položaju vozova kompanije Renfe, zabeleženi u sistemima ADIF i na platformi SpainTrainRadar, pokazuju zaustavljanja i ponovna pokretanja ovog voza nakon sudara.

Ove podatke već je analiziralo odeljenje kriminalističke policije za velike nesreće. Prema preliminarnoj rekonstrukciji događaja, treći voz se prvi put zaustavio oko 8.39, na 125,2. kilometru pruge, i ostao u mestu do približno 8.52. Od te tačke do mesta sudara, na 118,8. kilometru, bilo je 6,4 kilometra.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nesreća se dogodila u 8.53, kada je AVE 02061 već ponovo krenuo ka Madridu, nakon što je stajao oko 13 minuta. Konačno se zaustavio na 121. kilometru, približno dva kilometra od mesta na kojem su se sudarila druga dva voza.

Velika razlika u brzinama vozova

Posebno je zanimljivo poređenje brzina kojima su se vozovi kretali pre sudara.

Dok se AVE 02061 kretao malom brzinom ka Madridu, AVE 02080, koji je išao ka Sevilji, ponovo je dostigao prosečne brzine veće od 200 kilometara na sat.

Ispred njega nalazio se zaustavljeni voz Iryo 6076, čija je mašinovođa obavestila nadležne da ne može ponovo da pokrene voz.

Dozvola da nastavi putovanje za AVE 02080 izdata je u 8.36. Međutim, prvo jasno kretanje zabeleženo u rekonstrukciji događaja registrovano je u 8.43.48.

Foto: Francisco J. Olmo/Europa Press

To znači da je u 17 minuta između izdavanja dozvole i sudara (u 8.53) uračunat i period tokom kojeg je voz stajao.

Od njegovog prvog zabeleženog pokretanja do sudara prošlo je približno devet minuta. Četiri minuta nakon ponovnog pokretanja, AVE se kretao procenjenom prosečnom brzinom od 214 kilometara na sat.

U 8.51.49, u blizini 111. kilometra, procenjena prosečna brzina dostigla je 236 kilometara na sat, dok je u narednom periodu pala na 181 kilometar na sat.

Reč je o prosečnim brzinama izračunatim na osnovu zabeleženih položaja voza, a ne o trenutnim merenjima sa njegovih instrumenata.

AITAT preliminarno procenjuje da se brzina u trenutku sudara kretala između 160 i 200 kilometara na sat, dok bi tačna vrednost trebalo da bude utvrđena analizom sistema za snimanje podataka.

Mašinovođa sprečio još veću tragediju

Kretanje voza AVE 02061 nije jedino koje istražuju Civilna garda (Guardia Civil) i AITAT.

Još jedan voz kompanije Iryo, broj 6011, koji je saobraćao na relaciji Sevilja-Madrid i nalazio se oko 50 kilometara od mesta nesreće, takođe je navodno dobio pogrešno naređenje iz kontrolnog centra Atoča da normalno nastavi putovanje.

Foto: ELEANORINTHESKY ON SOCIAL MEDIA /ELEANORINTHESKY SOCIAL MEDIA X

Međutim, mašinovođa je shvatio da je došlo do greške i zatražio da nastavi vožnju u "režimu vidljivosti", odnosno brzinom koja omogućava zaustavljanje voza na vreme ispred bilo koje prepreke koja se nalazi u vidljivom delu pruge.

Sve ukazuje na to da je reč o mašinovođi na kojeg je španski ministar saobraćaja Oskar Puente mislio tokom obraćanja u sredu.

Ministar je potvrdio da je drugi mašinovođa ispravio instrukciju koju je dobio iz Atoče.

"Ne može da bude uobičajena vožnja, mora da bude vožnja u režimu vidljivosti", rekao je Puente, citirajući mašinovođu.

Prema ministrovim rečima, operater u kontrolnom centru prihvatio je ispravku.

Puente nije otkrio o kom vozu je reč niti je precizirao kada se tačno razgovor dogodio. Takođe nije razjasnio da li je pogrešno naređenje izdao isti zaposleni koji je dozvolio nastavak vožnje vozu AVE koji je učestvovao u nesreći.

I peti voz se pokrenuo posle sudara

Prema rezultatima istrage, i peti voz, Avant 08081, pokrenuo se nakon nesreće. Dolazio je iz Puertoljana i kretao se iza voza AVE 02061.

Voz se zaustavio oko 8.43, na 126,1. kilometru pruge. Njegovo prvo značajnije kretanje zabeleženo je oko 9.02, devet minuta nakon sudara. Prešao je približno 900 metara, uz maksimalnu zabeleženu prosečnu brzinu od 37 kilometara na sat.

Male brzine kretanja ostavljale su mašinovođama više prostora za reakciju, ali istraga ispituje da li su prilikom svakog od ovih pokretanja poštovane propisane bezbednosne procedure.