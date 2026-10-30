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Američka tehnološka kompanija Meta postigla je nagodbu sa osamnaestogodišnjom devojkom koja je tvrdila da su društvene mreže Instagram i Fejsbuk osmišljene tako da izazivaju zavisnost.

Ona je istakla da je to doprinelo njenim problemima sa mentalnim zdravljem i poremećajima u ishrani, preneo je Rojters.

Nagodba je postignuta danas, nakon što je u sredu počeo izbor porote za suđenje u Los Anđelesu, koje je trebalo da obuhvati tužbe dve tinejdžerke protiv Mete i kompanije Snep, vlasnika društvene mreže Snepčet.

Pošto je Meta nekoliko dana ranije postigla nagodbu i sa drugom tužiteljkom, očekuje se da će se postupak nastaviti samo protiv kompanije Snep.

Advokatica osamnaestogodišnje tužiteljke Emili Džefkot izjavila je da su zadovoljni postignutim rešenjem i da ostaju posvećeni unapređenju bezbednosti dece na društvenim mrežama i pozivanju tehnoloških kompanija na odgovornost.

Ovaj slučaj predstavlja drugo suđenje pred sudom u Los Anđelesu u okviru hiljada tužbi mladih ljudi koji tvrde da su kompanije Meta, Snep, TikTok i Gugl, odnosno njegova platforma Jutjub, namerno oblikovale svoje aplikacije tako da podstiču kompulzivno korišćenje.

Kurir.rs/Tanjug

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