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Tri građevinska vozila su izgorela tokom noći na gradilištu nemačke odbrambene kompanije Rajnmetal (Rheinmetall) u blizini aerodroma Kasel-Kalden, a policija na osnovu prvih nalaza sumnja da je vatra podmetnuta.

Odeljenje za krivične istrage sprovodi istragu zbog, kako se navodi, mogućeg političkog motiva, prenosi Špigel.

Jedinica za državnu bezbednost policijske stanice Severnog Hesena preuzela je istragu, a njen portparol je odbio da komentariše obim štete.

Prema policijskim navodima, na tom mestu se nalaze planirani logistički i centar za obuku, kao i centar za testiranje dronova na aerodromu u Kaselu.

Rajnmetal i pokrajina Hesen su u avgustu najavili investicije od više od 260 miliona evra u ovu lokaciju.

Kurir.rs/Tanjug

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