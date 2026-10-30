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Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i direktno razgovara o teritorijalnim pitanjima u okviru napora za okončanje rata.

Ali, kako je on rekao, sastanak ne može da bude održan u Moskvi.

Sibiha je u intervjuu za finski list "Helsingin Sanomat" rekao da mesto sastanka za Kijev nije od presudnog značaja, pod uslovom da to nisu Moskva ili Belorusija, uz šaljivu opasku da bi mogla da bude isključena i Severna Koreja.

Poziv Rusije da Zelenski dođe u Moskvu ocenio je kao "neozbiljan".

"Želimo taj sastanak i spremni smo za njega. Verovatno samo sastanak Zelenskog i Putina može da donese novu dinamiku pregovorima. Zelenski je spreman da razgovara o najtežim i najosetljivijim pitanjima, uključujući teritorijalno pitanje", rekao je Sibiha.

Prema njegovim rečima, direktni razgovori mogli bi da dovedu do mera za izgradnju poverenja, uključujući razmenu zarobljenika i povratak ukrajinske dece koju je, kako tvrdi Kijev, Rusija odvela iz Ukrajine, prenosi Kijev post.

Sibiha je pozvao Evropu da preuzme snažniju ulogu u mirovnim pregovorima i nastupa jedinstveno, ali je istakao da evropska diplomatija treba da dopunjuje, a ne da zameni napore SAD.

"Nije realno da se okonča rat bez njih, niti dobiju stvarne bezbednosne garancije za budućnost bez njih", rekao je Sibiha, govoreći o ulozi Vašingtona.