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Poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je u petak put u Senegal i vratio se u Poljsku nakon što je policija ušla u prostorije Ustavnog suda, a predsednik tog suda Bogdan Švjenčkovski suspendovan.

"U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se", napisao je Navrocki na platformi Iks, prenosi Rojters.

Poljska policija je saopštila da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti.

Ustavni sud Poljske je na svojoj internet stranici objavio da je njegov predsednik Bogdan Švjenčkovski danas suspendovan.

Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navodi agencija.

Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Švjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost.