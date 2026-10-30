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Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da su se tri naftna tankera zapalila i eksplodirala dok su pokušavala da koriste neovlašćene plovne rute kroz Ormuski moreuz.

U saopštenju Mornarice Revolucionarne garde, navodi se da je jedan od tankera, koji je prevozio dva miliona barela sirove nafte, naleteo na minu, prenosi Rojters pisanje iranskih medija.

Iranski državni mediji objavili su i da su iranske snage oborile i zarobile američki dron MQM-170 iznad iranskog ostrva Kešm, u blizini Ormus­kog moreuza.

Američka vojska za sada nije komentarisala navode, koje ni agencija nije mogla da potvrdi.

Iran je saopštio i da je uništio američko bespilotno plovilo u istočnom delu Ormus­kog moreuza.

Međutim, američka Centralna komanda (CENTCOM) demantovala je taj navod, ističući u saopštenju na platformi X da su sva američka bespilotna plovila u regionu Bliskog istoka evidentirana, uključujući eskadrilu naprednih bespilotnih plovila koja patroliraju Ormus­kim moreuzom.

Kurir.rs/Tanjug

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