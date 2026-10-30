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Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da Kanada radi na tome da postane prva pridružena članica Evropske unije i istakao da očekuje da pregovori o tom statusu budu završeni do juna naredne godine.

"Radimo na najdubljem mogućem partnerstvu, koje ne bi podrazumevalo punopravno članstvo zbog naše geografske udaljenosti, tako što bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije", rekao je Karni u završnom obraćanju nakon samita Kanade i EU u Montrealu, prenosi CBC.

On je naveo da će Kanada i EU u narednim mesecima utvrditi sadržaj, obim i domet tog oblika članstva.

Karni je ranije izbegavao da koristi termin "pridružena članica", ocenjujući da naziv nije najvažniji, ali je sada najavio da bi pregovori trebalo da budu zaključeni u junu, kada će prisustvovati sastanku Evropskog saveta.

Karni je rekao i da će u martu zajedno sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom organizovati sastanak Evropske komisije i kanadske savezne vlade.

Ideju o statusu Kanade kao pridružene članice EU, koji trenutno ne postoji u formalnom obliku, prošlog meseca prvi put je iznela Fon der Lajen.

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Iako su pojedine članice, među kojima Nemačka, izrazile protivljenje, ona nastavlja da podržava tu inicijativu, navodi kanadski javni servis.

U zajedničkom dokumentu objavljenom nakon samita termin "pridružena članica" nije naveden, već se govori o "sve bližem povezivanju Kanade sa EU, bez punopravnog članstva".

Prema izvorima upoznatim sa pregovorima, Nemačka je taj termin označila kao "crvenu liniju".

Kanada i EU su na samitu zaključile pregovore o više sporazuma, uključujući saradnju sa Evropskom investicionom bankom u oblasti ulaganja u strateške kanadske resurse, posebno ključne sirovine, kao i mere protiv antikonkurentskih aktivnosti.

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Dogovoren je i sporazum o digitalnoj trgovini, čiji je cilj olakšavanje prekograničnog protoka podataka, kao i sporazum kojim se kanadskim istraživačima i kompanijama omogućava pristup evropskim superračunarima.

Kanada će se uključiti i u program EU za finansijsku pomoć Ukrajini.

Dve strane su se dogovorile i o proširenju mogućnosti za Kanađane i Evropljane da studiraju, rade i bave se istraživanjem, kao i o pokretanju razgovora o izgradnji pomorske kablovske infrastrukture koja bi povezala Kanadu, Evropu i Aziju.

Saradnja će biti proširena i na oblasti Arktika, borbe protiv stranog manipulisanja informacijama i mešanja u unutrašnje poslove, kao i bezbednosti i pouzdanosti veštačke inteligencije.

Kanada i EU podržale su i reformu Svetske trgovinske organizacije, jačanje bezbednosti granica i borbu protiv klimatskih promena.