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Desetine hiljada ljudi, uglavnom studenata i radnika, izašle su danas na ulice širom Italije sa zahtevom za većim platama i jačim javnim službama, i takođe iz protesta zbog rasta troškova života i krupnijih izdvajanja za vojsku, javlja agencija Rojters.

Sindikat Unione sindaskale di baze proglasio je 24-časovni generalni štrajk, a protesti su planirani u više od 40 gradova.

Ove demonstracije - uglavnom mirne, sa tenzijama na pojedinim mestima - slede posle protesta, održanih tokom ovog meseca, čiji su se učesnici tukli sa policijom, pljačkali prodavnice i oštećivali imovinu. ;

U Torinu, policija je vodenim topovima odbacivala studente i levičare od bezbednosnih kordona koji čuvaju zgradu prefekture.

Foto: duilio piaggesi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Velika masa je prošla kraj Koloseuma u Rimu, gde su demonstranti rekli da planiraju postavljanje šatora i ostanak tokom vikenda.

Tu i tamo vide se zapaljene kante za đubre, razbacane po ulici.

Tokom večeri, jedna velika grupa pokušala je marš ka parlamentu, ali ju je policija razbila vodenim topovima, javlja agencija ANSA, dodajući da je osmoro ljudi uhapšeno pošto je više puta pokušalo da se probije kroz policijske barikade.

U Milanu, demonstranti su zašli na kružni put oko grada pre no što su svoj marš završili ispred zgrade Politehničkog fakulteta pri Univerzitetu Milano. Učesnici su nosili baklje i palili razne objekte.

Foto: IPA / Zuma Press / Profimedia

Oko 15.000 lučkih radnika, studenata i drugih demonstranata ušao je u luku Đenova, pridruživši se time sličnim protestima širom Evrope i drugde protiv korišćenja luka za transport oružja.

Time je ukazano na smrti pomoraca u konfliktima na potezu od Persijskog zaliva do Crnog mora.

Talas demonstracija zapljusnuo je evropske zemlje, među kojima su Francuska, Španija, Belgija i Albanija. Njihov pokretač su, pored ostalog, povećani troškovi života.