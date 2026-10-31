Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Broj žrtava epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 5.000, saopštile su vlasti te zemlje.

Za epidemiju je odgovoran virus vrste Bundibugjo, za koji trenutno nema odobrenih lekova ni vakcina, prenosi Rojters.

Od proglašenja epidemije u maju, zaraženo je više od 10.000 ljudi.

Kasno otkrivanje slučajeva, oružani sukobi i preopterećen zdravstveni sistem doprineli su bržem širenju virusa nego tokom ranijih epidemija.

Epidemija je zahvatila osam od 26 provincija u Kongu, pri čemu je veliki broj ljudi preminuo van centara za lečenje.

Ovogodišnja epidemija druga je najveća epidemija ebole ikada zabeležena u svetu, nakon epidemije u periodu od 2014. do 2016. godine, kada je u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zaraženo više od 28.600 ljudi, a preminulo više od 11.000.

Prošle nedelje Nigerija je postala četvrta afrička zemlja koja je prijavila slučaj ebole, čime se epidemija proširila i na zapad Afrike.