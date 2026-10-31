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U Meksiko Sitiju je predstavljen skelet žene - Katrina, visok 33,4 metra, koja je oborio Ginisov svetski rekord za najvišu figuru ovog tipa, dok se grad priprema za proslavu Dana mrtvih.

Ogromni skelet žene, visok približno kao zgrada od 11 spratova, postavljen je iznad trga Sokalo, a okružen je hiljadama cvetova nevena, prenosi Juronjuz.

Nova Katrina nadmašila je prethodni rekord od 28,15 metara, postavljen u Puerto Valjarti 2023. godine.

Figuru je izradilo oko 140 umetnika i tehničara iz radionice "Tajer Kšibalba".

Katrina nosi ljubičastu haljinu dugu više od 27 metara, a posetioci su se okupili oko instalacije kako bi je fotografisali dok su radnici završavali poslednje detalje.

Katrina je postavljena ispred Metropolitanske katedrale, u središtu ogromnog oltara, odnosno ofrende, tradicionalnog mesta za odavanje počasti mrtvima.

Oltar je okružen tepihom od oko 70.000 biljaka nevena uzgajenih u području Sočimilko.

Instalacija predstavlja omaž meksičkom umetniku Hoseu Gvadalupeu Posadi, čija je ilustracija skeleta žene iz 1913. godine bila inspiracija za Katrinu, koja je danas jedan od najprepoznatljivijih simbola Dana mrtvih.

Postavku dodatno ukrašavaju šareni tepisi od obojene piljevine, kao i figure inspirisane aksolotlima i alebrijima, fantastičnim bićima iz meksičke narodne umetnosti.

Dan mrtvih obeležava se 1. i 2. novembra, kada se porodice okupljaju kako bi odale počast preminulim članovima kroz fotografije, hranu, cveće i druge darove.

Veruje se da neven, poznat kao sempačućil, svojom bojom i mirisom pomaže dušama preminulih da pronađu put do svojih domova.

Rekordna Katrina i osvetljeni oltar biće izloženi do 2. novembra.