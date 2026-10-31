Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

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Od 72 osobe koje su se vodile kao nestale nakon železničke nesreće u Španiji, pet ljudi je pronađeno živo, a od toga troje nedavno lociranih, dvoje je u bolnicama, a jedna osoba se nije ni ukrcala u voz, saopštio je danas predsednik regionalne vlade Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Pahe.

Prema njegovim rečima, od 67 nestalih osoba 14 su strani državljani iz Argentine, Australije, Kanade, Sjedinjenih Država, Francuske, Japana, Meksika, Češke Republike, Tunisa i Venecuele, prenosi El Mundo.

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva u nesreći ostaje 69, mada bi mogao da poraste nakon što se završi DNK identifikacija pronađenih ljudskih ostataka, rekao je Garsija-Pahe na konferenciji za novinare zajedno sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, nakon današnjeg sastanka Centra za koordinaciju civilne zaštite (CECOPI).

1/6 Vidi galeriju Železnička nesreća u Španiji Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Diego RadaméS / Zuma Press / Profimedia, Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Predsednik Kastilje-La Manče objasnio je da broj smrtnih slučajeva ostaje 69 "uzimajući u obzir pouzdane podatke koje su proverile sudske vlasti i Civilna garda", ali je dodao da postoji 70 prijava o nestalim osobama i da je moguće da konačan broj smrtnih slučajeva pređe 70.

Pahe je priznao da postoji 31 vreća koja sadrži delimične ljudske ostatke i da su njihovo prikupljanje i identifikacija "izuzetno složeni".

Treći dan spasilačkih operacija u Urdi je završen i biće nastavljen sutra.

Od danas rano ujutru, četiri vodiča pasa sa četiri psa bila su raspoređena na mestu nesreće kako bi ponovo pretražili područje sudara, nakon što je jedinica za pse već pokrila to područje u četvrtak. Cilj, kako je objasnila portparolka Civilne garde Tereza ​​Albasete, jeste "osigurati da niko ne ostane u području nesreće, u vagonima voza".

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Institut za sudsku medicinu Toleda i Sijudad Reala već je izvršio 65 obdukcija ljudi koji su poginuli u železničkoj nesreći koja se dogodila u sredu u Urdi (Toledo), a preliminarni broj ostaje 69 mrtvih, saopštio je Integrisani centar podataka (CID).

Dvanaest identifikacija je već prijavljeno porodicama, 9 muškaraca i 3 žene, javlja Efe.

"Do sada su sve identifikacije pokojnika izvršene pomoću otisaka prstiju, a sprovela ih je Kriminalistička služba Civilne garde", dodao je on.

U sudaru vozova kompanija Irio i Renfe, koji se dogodio u sredu, povređeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Voz koji je udario u kompoziciju kompanije Irio kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na čas.

Prema dosadašnjim informacijama, oko 8.30 časova došlo je do pada sistema za kontrolu i bezbednost saobraćaja LZB na stanici Urda zbog greške u komunikaciji između računara železničke mreže.

Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra.