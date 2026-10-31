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U Poljskojje trenutno u toku ozbiljna institucionalna i ustavna kriza, koja je prerasla u otvoreni sukob predsednika Karola Navrockog i vlade premijera Donalda Tuska.

1/13 Vidi galeriju Haos ispred Ustavnog suda u Varšavi Foto: Radek Pietruszka/PAP

Situacija je eskalirala u petak, 30. oktobra, kada je došlo do sukoba oko kontrole nad Ustavnim sudom, a predsednik je čak prekinuo putovanje u Senegal i vratio se u Varšavu.

Haos na ulicama Varšave

Policija je u petak obezbeđivala Ustavni sud Poljske, dok su se desetine demonstranata okupile kako bi protestovale zbog onoga što smatraju nezakonitom suspenzijom predsednika najvišeg suda, koju je sprovela aktuelna proevropska vlada.

Policija je saopštila da je privela tri osobe nakon što je deo demonstranata probio ogradu Suda, dok su drugi bacali predmete na policajce.

Predsednik Karol Navrocki se hitno vratio u zemlju

Poljski predsednik Karol Navrocki, koji je avionom otputovao u Senegal, saopštio je da je zbog situacije u zemlji odlučio da prekine putovanje i vrati se nazad.

- U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam putovanje u Senegal. Vraćam se - napisao je Navrocki na društvenoj mreži Iks.

Najviše pravosudne institucije Poljske, uključujući Ustavni sud, već duže vreme predstavljaju jednu od glavnih tačaka sukoba između aktuelne proevropske vlade i najveće opozicione stranke, nacionalno-konzervativnog Prava i pravde (PiS).

Kritičari u Poljskoj i Evropskoj uniji optužuju PiS, koji je upravljao zemljom od 2015. do 2023. godine, da je uspostavio političku kontrolu nad ključnim pravosudnim institucijama, uključujući Ustavni sud.

Reforme koje je sprovela ta stranka navele su EU da uvede novčane kazne Poljskoj.

Donald Tusk za reformu sudstva

Proevropska vlada Donalda Tuska došla je na vlast 2023. godine uz obećanje da će obnoviti nezavisnost pravosuđa. Od tada su pokušaji vlade da sprovede reforme blokirani vetom dvojice uzastopnih predsednika, koji su bili bliski stranci PiS, među kojima je i Navrocki.

Informacija o suspenziji predsednika Ustavnog tribunala Bogdana Švjenčkovskog objavljena je na internet stranici suda oko 18 časova po lokalnom vremenu.

Ubrzo nakon toga sajt Tribunala prestao je da radi, zbog čega agencija AP nije mogla nezavisno da proveri zvanične razloge navedene za njegovu suspenziju.

Švjenčkovski je postao predsednik Ustavnog tribunala za vreme vlade stranke PiS, a Tusk ga je optužio da sprečava sudije koje je izabrala parlamentarna većina da preuzmu svoje funkcije u tom sudu.

- Obnavljanje vladavine prava naša je obaveza - napisao je premijer Tusk u petak uveče na društvenoj mreži Iks.

- Posle godina bezakonja za vreme vlasti PiS-a, ovo je težak proces, ponekad bolan, koji zahteva odlučne poteze. Ne postoji drugi način - poručio je Tusk.

Govoreći o budućnosti Ustavnog tribunala na skupu "Kampus Poljska" u avgustu, Tusk je rekao da njegova vlada ima plan da obezbedi da u Tribunalu ponovo rade sudije koje su zakonito imenovane, ali je istovremeno priznao da se njegove metode možda neće svima dopasti.

Političari iz stranke PiS, koja je trenutno najveća opoziciona snaga u zemlji, kritikovali su suspenziju Švjenčkovskog.

- Ovo je očigledan, kriminalni napad na ustavni poredak - napisao je u petak uveče na Iksu bivši ministar pravde Zbignjev Ziobro.

- Zbog toga pozivam na otpor koji mora da bude glasan, odlučan, solidaran i neustrašiv - poručio je on.

Predsednik Navrocki se probio u zgradu Ustavnog suda?

Posle hitnog sastanka u Predsedničkoj palati, predsednik Karol Navrocki i prvi predsednik Vrhovnog suda Zbignjev Kapinski uputili su se nešto posle ponoći ka Ustavnom sudu, gde su ih demonstranti dočekali uz povike: "Karol! Karol!"

Prema navodima radija "Marija", policija je potisnula pripadnike sopstvene Službe za zaštitu predsednika Navrockog pre nego što je on uspeo da uđe u zgradu. Pavel Šefernaker, šef predsednikovog kabineta, potvrdio je da su Navrocki i Kapinski ušli u zgradu.

Međutim, druga strana iznosi drugačiju verziju događaja.

Maciej Berek, jedan od sudija koje podržava većina okupljena oko Donalda Tuska i njegov dugogodišnji bliski saradnik, tvrdi da predsednik nije uspeo da uđe u zgradu.