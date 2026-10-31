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Poljski predsednik Karol Navrockisazvao je danas hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda.

- Zbog pretnje po unutrašnju bezbednost Republike Poljske, danas sazivam hitne konsultacije uz učešće predstavnika parlamentarnih snaga kako bismo stabilizovali političku situaciju i obnovili ustavni poredak - izjavio je šef kabineta Navrockog, Pavel Šefernaker, prenela je poljska Televizija Republika.

Šefernaker nije precizirao vreme konsultacija.

Navrocki je prekinuo juče put u Senegal i vratio se u Poljsku nakon što je policija ušla u prostorije Ustavnog suda, a predsednik tog suda Bogdan Svjenčkovski suspendovan.

1/13 Vidi galeriju Haos ispred Ustavnog suda u Varšavi Foto: Radek Pietruszka/PAP

- U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se - napisao je Navrocki na platformi X.

Poljska policija je saopštila da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti.

Ustavni sud Poljske je na svojoj internet stranici objavio da je njegov predsednik Bogdan Svjenčkovski juče suspendovan.

Šef poljskog Ministarstva pravde, Valdemar Žurek, podneo je juče zahtev za smenu Bogdana Svjenčkovskog, vršioca dužnosti predsednika Ustavnog suda, sa funkcije i oduzimanje imuniteta.

1/5 Vidi galeriju Vanredna situacija ispred Ustavnog suda Foto: Radek Pietruszka/PAP

Demonstranti su se okupili ispred zgrade suda i pokušali da probiju ogradu, a dodatne policijske snage su raspoređene da obezbede prostor oko zgrade suda. Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navodi Rojters.

Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Svjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost.