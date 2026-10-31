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Dmitrij Nakarijakov (40), koji se borio na frontu u Ukrajini, navodno je čekićem nasmrt pretukao dvogodišnjeg dečaka i njegovu baku tokom brutalnog napada. Ruski ratni veteran je posle zločina pobegao, ali je na kraju uhapšen.

Njegova partnerka Anastasija Kičeva (32)jedva je preživela napad. Prema izveštajima medija, uspela je da pobegne iz stana u prizemlju tako što je bosa, u bademantilu, iskočila kroz prozor.

Svedoci iz naselja "Sunčani grad" u Sankt Peterburgu tvrde da je bila povređena i prekrivena krvlju kada je pobegla. Navodno je potom, prolazniku, koji je ostao zatečen prizorom, rekla: "Ubio je moje dete."

Dmitrij Nakarijakov Foto: Printscreen

Nakarijakov je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo snimljen nadzornim kamerama kako kupuje alkohol u prodavnici u Lenjingradskoj oblasti. Zbog toga je pokrenuta velika potraga, a meštani sela Družnaja su strahovali da izađu iz kuća.

Prema izveštajima koji se pozivaju na policijske izvore, veteran rata u Ukrajini je optužio svoju partnerku da ga vara i tvrdio da dečak, po imenu Saša, zapravo nije njegov sin.

Anastasija Kičeva Foto: Printscreen

Policija je navodno u stanu u kojem je pronađeno telo deteta otkrila i poruku u kojoj je Nakarijakov optuživao Anastasiju za neverstvo. Nakarijakov i njegova partnerka ranije su radili kao nastavnici u istoj školi, pre nego što je on otišao da ratuje u Ukrajini.

Nakarijakov je potom uhapšen, priznao je krivicu i određen mu je pritvor do 25. decembra 2026. godine.

Hapšenje Dmitrija Nakarijakova Foto: Демьянчук Александр / Zuma Press / Profimedia

Bivši vojnici povezani sa stotinama smrti



Ratni veterani koji se vraćaju iz rata u Ukrajinipovezani su sa smrću najmanje 551 osobe, uključujući 274 žrtve ubistava, navodi se u istraživanju koje je prošle godine objavio medij "Vjorstka".

Prema istom istraživanju, još 465 ljudi preživelo je teške povrede koje su im naneli bivši pripadnici vojske. Istraživači smatraju da je stvarni broj žrtava znatno veći, jer mnoga krivična dela nikada ne stignu do suda ili nisu obuhvaćena zvaničnom evidencijom.

Anastasija Kičeva Foto: Printscreen



Smrt proruskog repera



Hapšenje Nakarijakova desilo se nekoliko dana nakon što je pronađen mrtav proruski reper koji je prikupljao novac za rusku vojsku u Ukrajini.

Mihail Mavaši (41) pronađen je sa prostrelnom ranom na glavi u svom domu u Voronježu, samo nekoliko dana nakon venčanja sa partnerkom, koja se bavi modelingom.

Njegova supruga, 31-godišnja blogerka Katja Kot, navodno se nalazila u drugoj prostoriji uveče 24. oktobra kada je čula iznenadni pucanj.

1/12 Vidi galeriju Ruski ratni veteran i bivši nastavnik matematike čekićem ubio dete i baku Foto: Printscreen, Демьянчук Александр / Zuma Press / Profimedia, Printscreen

Zvaničnici razmatraju nekoliko mogućih verzija događaja, uključujući mogućnost da je reper slučajno pucao u sebe dok je čistio oružje ili da je izvršio samoubistvo svega nekoliko dana nakon venčanja.

Mavaši je rođen u Kazahstanu, a popularnost je stekao rep pesmama koje su promovisale fizičku spremnost, uzdržavanje od alkohola i samodisciplinu.