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Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati izjavio je danas da je "izuzetno zabrinut" zbog mogućnosti nove eskalacije rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, upozorivši da bi novi sukob bio razorniji i imao velike posledice.

- Drugi krug biće opasniji, razorniji i neće voditi nikuda. Moramo da izvučemo pouke iz prošlosti - rekao je Abdelati na bezbednosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.

Privremeni sporazum postignut u junu nije doveo do trajnog prekida vatre u ratu u Iranu niti do normalizacije pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Iran je u međuvremenu predložio Vašingtonu da ukine blokadu iranskih luka u zamenu za ponovno otvaranje poremećenog plovnog puta u roku od sedam dana.

Katarski posrednici vratili su se u petak u Teheran u novom pokušaju da postignu dogovor, ali strane su i dalje podeljene oko toga da li bi prednost trebalo da daju nuklearnim pregovorima ili ukidanju blokade i naftnih sankcija.