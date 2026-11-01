REGIONALNI IGRAČ UPOZORAVA NA NOVU RUNDU NAPADA NA IRAN: "Drugi krug biće opasniji, razorniji i neće voditi nikuda"
- Egipatski ministar spoljnih poslova upozorio je na novu eskalaciju rata između SAD i Irana, uz ocenu da bi drugi sukob bio razorniji i bez izlaza.
- Privremeni sporazum iz juna nije doneo prekid vatre ni normalizaciju saobraćaja kroz Ormuski moreuz.
- Katarski posrednici ponovo su u Teheranu, dok su strane i dalje podeljene oko nuklearnih pregovora, blokade luka i naftnih sankcija.
Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati izjavio je danas da je "izuzetno zabrinut" zbog mogućnosti nove eskalacije rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, upozorivši da bi novi sukob bio razorniji i imao velike posledice.
- Drugi krug biće opasniji, razorniji i neće voditi nikuda. Moramo da izvučemo pouke iz prošlosti - rekao je Abdelati na bezbednosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.
Privremeni sporazum postignut u junu nije doveo do trajnog prekida vatre u ratu u Iranu niti do normalizacije pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.
Iran je u međuvremenu predložio Vašingtonu da ukine blokadu iranskih luka u zamenu za ponovno otvaranje poremećenog plovnog puta u roku od sedam dana.
Katarski posrednici vratili su se u petak u Teheran u novom pokušaju da postignu dogovor, ali strane su i dalje podeljene oko toga da li bi prednost trebalo da daju nuklearnim pregovorima ili ukidanju blokade i naftnih sankcija.
(Kurir.rs/Tanjug)