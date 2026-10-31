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Američki Stejt department odobrio je 30. oktobra moguću prodaju 500 raketa presretača za protivvazdušni sistem Patriot Ukrajini, u vrednosti od 2,1 milijarde dolara. Istog dana, najviši vojni komandant NATO-a izjavio je da se isporuke američkog naoružanja koje kupuju evropski saveznici nastavljaju bez kašnjenja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je odluku, ali je upozorio da bi isporuke mogle da potraju nekoliko godina, dok su Ukrajini rakete potrebne već ove zime kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu od ruskih napada.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

On je pozvao SAD i njihove partnere da Ukrajini obezbede rakete presretače iz postojećih zaliha, a da ih kasnije nadoknade kroz nove ugovore.

Predloženi paket uključuje rakete presretače PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), napredne rakete velike brzine namenjene sistemu protivvazdušne i protivraketne odbrane Patriot, kao i rezervne delove i logističku podršku, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Kupovinu bi finansirale Kanada, Nemačka i Norveška kroz program JUMPSTART, američki mehanizam ubrzane nabavke koji međunarodnim saveznicima i partnerima omogućava da finansiraju i brzo obezbede naoružanje proizvedeno u SAD.

Za kupovinu ne bi bila korišćena sredstva američke vlade, dok bi dodatno finansiranje bilo obezbeđeno iz ukrajinskih sredstava podržanih zajmom Evropske unije za pomoć Ukrajini.

Odobrenje predstavlja korak ka mogućoj prodaji, a ne završenu kupovinu, dok rok isporuke nije naveden. Američki Kongres uglavnom ima 30 dana da razmotri predloženu prodaju Ukrajini, dok proizvodnja i isporuka složenih sistema naoružanja mogu da potraju godinama.

NATO tvrdi da isporuke američkog naoružanja ne kasne

Obraćajući se novinarima u Rigi, u Letoniji, 30. oktobra, vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general Aleksus Grinkevič, izjavio je da Vašington nastavlja da isporučuje Ukrajini rakete Patriot i drugo naoružanje kupljeno kroz NATO program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), prenosi Blumberg.

"Sve je isporučeno. Zapravo, poslednju isporuku imali smo tokom protekle nedelje", rekao je Grinkevič.

1/6 Vidi galeriju Američki general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant NATO za Evropu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

"Neću govoriti o broju niti vrstama raketa, ali isporuke se kontinuirano odvijaju."

Grinkevič je naveo da nijedna stavka iz paketa PURL, koje finansiraju evropski saveznici, nije kasnila.

"Svaki zahtev za prenos naoružanja preko trećih strana koji je upućen američkoj vladi odobren je", izjavio je, dodajući da NATO nastavlja da radi i na budućim paketima u okviru programa PURL.

Njegove tvrdnje razlikuju se od nedavnih izjava predsednika Volodimira Zelenskog, koji je više puta izražavao zabrinutost zbog kašnjenja američkih odobrenja za isporuku hitno potrebnih raketa protivvazdušne odbrane.

Zelenski je 18. oktobra izjavio da je Vašington odobrio samo deo raketa presretača Patriot koje su već kupljene kroz inicijativu PURL, dok su ostale još čekale odobrenje.

Ukrajinski predsednik je potom rekao da Kijev gotovo mesec dana čeka da američki ministar odbrane Pit Hegset odobri prebacivanje raketa za sisteme Patriot i NASAMS iz savezničkih zemalja.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Prema njegovim rečima, Ukrajina je tokom 2026. godine iz SAD dobijala u proseku svega 12 raketa presretača Patriot mesečno, što je daleko manje od količine potrebne za odbranu od ruskih balističkih napada.

"Zamislite: možete da računate na 150 raketa godišnje iz Amerike, a potrebno vam je da oborite 150 balističkih raketa mesečno", rekao je Zelenski, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Ova razlika u količinama ukazuje na hitnu potrebu Kijeva za dodatnim raketama kako bi zaštitio ukrajinske gradove i kritičnu infrastrukturu od ruskih balističkih napada.

Ukrajina razvija sopstveni protivraketni sistem

Ukrajina dobija rakete protivvazdušne odbrane američke proizvodnje kroz nekoliko različitih kanala, uključujući kupovine u okviru programa PURL i prebacivanje naoružanja iz savezničkih zaliha, za šta je takođe potrebno američko odobrenje.

Istovremeno, Ukrajina razvija sopstvene odbrambene sisteme kako bi smanjila zavisnost od stranih isporuka naoružanja.

Protivraketni sistem ukrajinskog dizajna pod nazivom Freyja namenjen je presretanju balističkih raketa. Ukrajina je završila svoj deo projekta, ali su ključne komponente koje razvijaju evropski partneri još u fazi razvoja, objavio je Defense News 30. oktobra.

Informacije o novoj američkoj prodaji dolaze u trenutku napetosti između Vašingtona i Kijeva zbog vojne pomoći i pregovora o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Američki zvaničnici odbacili su tvrdnje da su kašnjenja u prebacivanju naoružanja bila namenjena vršenju pritiska na Ukrajinu kako bi ograničila napade na postrojenja za preradu nafte i skladišta na teritoriji Rusije.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je 20. oktobra da eventualni zastoji nisu posledica namerne političke odluke.

1/19 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT