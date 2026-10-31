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Jedna osoba je ubijena, a šestoro je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru u jednoj prodavnici u Kaliforniji, dok su ljudi kupovali kostime za "Noć veštica".

Pucnjava se dogodila u prodavnici "Duh Noći veštica", u tržnom centru Solano Taun u gradu Ferfildu, dok su ljudi obavljali poslednje pripreme pred ovaj popularni američki praznik.

Jedna osoba je poginula na licu mesta, dok je šestoro ranjenih hitno prevezeno u bolnice. Troje ranjenih nalazi se u kritičnom stanju i lekari se bore za njihove živote. Veliki broj policijskih vozila stigao je ispred prodavnice, koja je potom blokirana zbog istrage.

Policija za sada nije objavila opis osumnjičenog, niti je potvrdila da li je u pucnjavi učestvovalo više napadača. Motiv napada takođe nije poznat.

- Ovo je i dalje veoma aktivno mesto zločina. Detektivi razgovaraju sa svedocima i intenzivno rade na identifikaciji osumnjičenog odgovornog za ovu užasnu pucnjavu - saopštila je policija.

Identitet i godine žrtava za sada nisu objavljeni. Prodavnica je bila puna kupaca kada je počela pucnjava, zbog čega su prestravljeni ljudi počeli da beže kako bi spasli živote.

Jedan svedok ispričao je da mu je supruga rekla kako je čula nekoliko pucnjeva, nakon čega su ljudi počeli da trče, viču i plaču. Prema njegovim rečima, čulo se sedam pucnjeva pre nego što su kupci pobegli na parking i potražili zaklon.

Jedna osoba ispričala je za lokalni medij da je bila u obližnjem restoranu kada je radnica prodavnice utrčala unutra i rekla da su napadači ušli i počeli da pucaju. Prodavnica se nalazi u tržnom centru sa oko 130 radnji.

Specijalne policijske jedinice SWAT pretresle su čitav tržni centar kako bi proverile da li se napadač ili napadači kriju unutar objekta. Policija je pretresla i bioskop u kojem je oko 12 ljudi gledalo horor film "Noć veštica".

Jedna od gledateljki, Kejtlin Fraj, ispričala je za "CBS Sakramento" da je pred kraj filma policajac u punoj SWAT opremi upao u salu noseći veliku baterijsku lampu i pitao da li je neko video osobu koja nosi oružje.

Njen dečko Marti Mekoj rekao je da ga je prizor podsetio na masakr u bioskopu u Koloradu, kada je ubijeno 12 ljudi.

- Uplašio sam se nakon što je policajac ušao. Pomislio sam na pucnjavu koja se pre mnogo godina dogodila u Koloradu, tokom projekcije "Betmena". Rekao sam devojci da ne znam šta će se dogoditi kada izađemo i da zapamti pravilo: "beži, sakrij se, bori se". Rekao sam joj i da je volim, za svaki slučaj - ispričao je on.

U istragu se uključio i FBI, čiji je tim za prikupljanje i obradu dokaza poslat u Ferfild kako bi pomogao lokalnoj policiji.