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Kina je spremna da uvozi više visokokvalitetnih nemačkih proizvoda, izjavio je kineski premijer Li Ćijang tokom susreta sa nemačkim predsednikom Frank-Valterom Štajnmajerom.

Li je pozvao dve zemlje da čvrsto podrže slobodnu trgovinu i otvorenu saradnju, navedeno je u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, preneo je Rojters.

On je rekao da je Kina spremna da sa Nemačkom koristi mehanizme međuvladinih konsultacija kako bi proširila saradnju u automobilskoj i hemijskoj industriji, veštačkoj inteligenciji, digitalnom sektoru i zelenim industrijama.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je Nemačku da vodi "racionalnu, pragmatičnu i prijateljsku" politiku prema Kini, zalažući se za bliže odnose uprkos rastućim trgovinskim tenzijama između Pekinga i Evrope.