Slušaj vest

Predsednik Poljske, Karol Navrocki vratio se hitno iz Senegalakako bi intervenisao u krizi oko Ustavnog suda. Stotine demonstranata okupile su se ispred zgrade Suda, a policija je privela troje ljudi nakon sukoba sa okupljenima.

Policija za razbijanje demonstracija raspoređena je u petak uveče ispred zgrade Ustavnog suda u Varšavi, nakon što je grupa sudija koje je imenovala aktuelna vlast suspendovala predsednika suda Bogdana Švječkovskog i njegovog zamenika Bartolomeja Sohanskog. Ovaj potez dodatno je zaoštrio višegodišnji spor oko zakonitosti i legitimiteta najvažnije sudske institucije u zemlji.

Odluka je izazvala oštru reakciju opozicione stranke Pravo i pravda (PiS). Njen lider Jaroslav Kačinjski osudio je potez i ocenio ga kao napad na sud.

1/13 Vidi galeriju Haos ispred Ustavnog suda u Varšavi Foto: Radek Pietruszka/PAP

Predsednik Karol Navrocki, saveznik PiS-a i blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, prekinuo je putovanje u Senegal i vratio se u Varšavu kako bi intervenisao u krizi.

Stotine demonstranata, među kojima su bili i opozicioni poslanici, okupili su se ispred zgrade kako bi pružili podršku suspendovanim sudijama. Policija je saopštila da je privela tri osobe nakon što su pojedini demonstranti probili ogradu suda, dok su drugi bacali predmete na policajce.

Nešto pre jedan sat posle ponoći u subotu, Navrocki se pojavio ispred suda i prošao kroz policijski kordon. Na jednom snimku vidi se kako se fizički sukobljava sa pripadnicima obezbeđenja i drugim sudijama kako bi ušao u zgradu.

1/5 Vidi galeriju Vanredna situacija ispred Ustavnog suda Foto: Radek Pietruszka/PAP

Prema navodima lista "Gardijan", predsednik je u četiri sata ujutru po lokalnom vremenu i dalje bio u zgradi.

Na snimku objavljenom na internetu čuje se kako Navrocki govori da sudije koje je imenovala vlada nisu sudije Ustavnog suda.

U saopštenju koje je u pet sati ujutru pročitano u njegovo ime ispred suda, predsednik je osudio "kršenje ustavnog poretka Poljske", tvrdeći da je "ustavni organ zauzet silom". Pozvao je bezbednosne snage da napuste prostorije.



Sukob traje još od 2015. godine



Spor oko Ustavnog suda traje još od 2015. godine, kada su prethodna centristička i nova desničarska vlast pokušavale da utiču na sastav suda imenovanjem svojih kandidata.

Od povratka na vlast 2023. godine, premijer Donald Tusk obećava da će poništiti sporne reforme pravosuđa i obnoviti odnose sa Briselom, ali predsednik Navrocki odbija da prizna legitimitet suda u njegovom sadašnjem sastavu.

1/14 Vidi galeriju Karol Navrocki Foto: Artur Reszko/PAP, Wojtek Jargilo/PAP

Dodatne tenzije nastale su kada Navrocki nije prihvatio pet sudija koje je izabrao aktuelni parlament. Venecijanska komisija Saveta Evrope ranije ovog meseca saopštila je da predsednikovo odbijanje ne bi trebalo da spreči te sudije da preuzmu svoje funkcije.

Pravni stručnjaci podeljeni su oko zakonitosti suspenzije Švječkovskog. Poznati pravnik Marcin Mačak, kritičar PiS-a, izjavio je da smatra da za suspenziju ne postoji pravni osnov.

Ministar pravde Valdemar Žurek zatražio je, međutim, da se Švječkovskom i njegovom zameniku ukine imunitet kako bi mogli da budu procesuirani zbog ometanja rada suda.

1/13 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk u Evropskom parlamentu Foto: EPA Piotr Nowak

Tusk je branio poteze svoje vlade, poručivši da je obnova vladavine prava njihova dužnost.

Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da je sud bio politizovan tokom prethodne vlasti i da je cilj sadašnjih poteza da većina legitimno izabranih sudija ponovo omogući njegovo funkcionisanje.

Sa druge strane, opozicija i nalozi suda na društvenim mrežama optužili su vlast za državni udar.

Američki ambasador u Poljskoj, Tom Rouz upozorio je da su događaji veoma ozbiljni i da bi okupljanje velikog broja ljudi moglo dodatno da pogorša već opasnu situaciju.