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Vlasti upozoravaju na veoma visok rizik od nereda, uvode policijski čas u pojedinim delovima Parizai zabranjuju demonstracije u gradskim centrima. Sindikati, studenti i "Žuti prsluci" ponovo izlaze na ulice zbog uslova u školama i sve većih troškova života.

Francuske vlasti pripremaju se za još jedan potencijalno napet dan protesta, a izvor blizak Ministarstvu unutrašnjih poslova upozorio je na "veoma visok rizik od narušavanja javnog reda i mira".

Oko 70.000 policajaca biće raspoređeno širom zemlje dok građani ponovo izlaze na ulice za "Noć veštica".

Treći vikend zaredom sindikati, studenti i pripadnici pokreta "Žutih prsluka" planiraju demonstracije zbog uslova u školama i krize izazvane rastućim troškovima života.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

To se događa nekoliko dana nakon što je francuska vlada u ponedeljak predstavila niz mera kojima bi trebalo da odgovori na zahteve studenata, ali su sindikati ocenili da su one nedovoljne.

Vlasti su za ovaj vikend pripremile pojačane mere bezbednosti, kao i 24. oktobra, posle sveopšteg nasilja i pljački koje su obeležile, inače uglavnom mirne demonstracije 17. oktobra.

Izvor blizak Ministarstvu unutrašnjih poslova upozorio je u petak da su se "povećali pozivi na neprijavljena okupljanja na javnim trgovima širom Francuske", kao i planovi za neodobrene marševe prema državnim institucijama.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je u četvrtak da su protesti u centrima gradova zabranjeni i da će biti dozvoljena samo okupljanja na periferiji.

Dodao je da je od organizatora zatraženo da pruže "garancije" da će se demonstracije odvijati "u odgovarajućim uslovima".

Sindikati i pokret "Žutih prsluka" kritikovali su ove mere.

U zajedničkom saopštenju objavljenom u sredu, veliki sindikati naveli su da će razmotriti "sve moguće pravne načine za osporavanje ove opšte i nesrazmerne zabrane ostvarivanja slobode koja je od suštinskog značaja za demokratiju".

Nunjez je takođe upozorio da bi poklapanje protesta sa "Noći veštica" moglo da podstakne nerede koji bi mogli da potraju do kasno u noć.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najavio je da će biti zabranjena okupljanja koja se predstavljaju kao proslave "Noći veštica", a osudio je i objave na društvenim mrežama u kojima pojedine grupe, uključujući radikalno levičarske krugove, pozivaju na "revoluciju“ i "pobunu".

Pojačane bezbednosne mere uvedene su u trenutku kada organizacije za zaštitu ljudskih prava nastavljaju da optužuju francuske policijske snage za prekomernu upotrebu sile tokom protesta.

Policajci koji su bili na odmoru, pozvani su da se vrate na dužnost širom Francuske, dok je drugima ukinuto pravo na slobodne dane.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: Leonardo Garavaglia/LiveMedia / IPA / Profimedia, StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Jan Schmidt-Whitley / Zuma Press / Profimedia

U međuvremenu, policija u Parizu uvela je policijski čas tokom noći između subote i nedelje u četvrtima u kojima je 17. oktobra došlo do ozbiljnih nereda.

Konačna ruta subotnjeg marša u Parizu određena je na istočnoj periferiji prestonice, od Port de Banjo­le do Port de Šaranton. To je usledilo nakon što je Državni savet Francuske poništio odluku upravnog suda kojom je bilo odobreno održavanje demonstracija na trasi između Bastilje i Trga Nacije.

1/24 Vidi galeriju Masovne demonstracije u Francuskoj Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA, YOAN VALAT/EPA

Studentski protestni pokret u Francuskoj počeo je sredinom septembra, nakon što su učenici organizovali demonstracije zbog uslova u školama u predgrađima Pariza. Pokret se brzo proširio širom zemlje, a protestima su se pridružili sindikati i političke organizacije.