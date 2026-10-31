VATIKAN UZVRAĆA UDARAC NOĆI VEŠTICA! Crkva sprema 150 događaja širom Italije, vernicima ponudila potpuno drugačiju proslavu
Dok se mnogi spremaju za proslavu praznika Helovin, Vatikan je kao odgovor na "Noć veštica" pripremio niz manifestacija širom Italije u okviru "Noći svetilišta", prenosi danas agencija Adnkronos.
Ova inicijativa Kancelarije Italijanske biskupske konferencije (CEI) za brigu o slobodnom vremenu, turizmu i sportu od 2019. godine održava se u junu, ali je ove godine njen kalendar promenjen i prilagođen.
Cilj inicijative je promocija svetilišta kao mesta evangelizacije, gostoprimstva i hodočašća, a događaj će obuhvatiti 150 aktivnosti širom Italije, uključujući molitvena bdenja, kao i umetničke i kulturne programe.
U Rimu će kao alternativa svetovnom običaju sakupljanja slatkiša biti održana "Noć svih svetih – Noć svetlosti".
U rimskoj četvrti Trastevere večeras će biti održano svečano sasluživanje, a u ovoj inicijativi učestvuje i grad Trento.
Časne sestre iz grada Bra organizovaće događaj "protiv Noći veštica" u crkvi svog samostana koji obuhvata svetu misu, dok će se mladi iz Padovanske biskupije okupiti na skupu "Svetitelji u noći" koji uključuje muziku, zabavu i molitvu.
Slični skupovi biće održani i u Raveni i Astiju, gde će kroz priče o svetiteljima, učesnici biti pozvani da ponovo otkriju poziv na svetost kao mogući put, koji je dostupan svakome, prenela je italijanska agencija.
(Kurir.rs/Tanjug)