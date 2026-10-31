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Dok se mnogi spremaju za proslavu praznika Helovin, Vatikan je kao odgovor na "Noć veštica" pripremio niz manifestacija širom Italije u okviru "Noći svetilišta", prenosi danas agencija Adnkronos.

Ova inicijativa Kancelarije Italijanske biskupske konferencije (CEI) za brigu o slobodnom vremenu, turizmu i sportu od 2019. godine održava se u junu, ali je ove godine njen kalendar promenjen i prilagođen.

Cilj inicijative je promocija svetilišta kao mesta evangelizacije, gostoprimstva i hodočašća, a događaj će obuhvatiti 150 aktivnosti širom Italije, uključujući molitvena bdenja, kao i umetničke i kulturne programe.

U Rimu će kao alternativa svetovnom običaju sakupljanja slatkiša biti održana "Noć svih svetih – Noć svetlosti".

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noć veštica Foto: Romolo Tavani/Shutterstock

U rimskoj četvrti Trastevere večeras će biti održano svečano sasluživanje, a u ovoj inicijativi učestvuje i grad Trento.

Časne sestre iz grada Bra organizovaće događaj "protiv Noći veštica" u crkvi svog samostana koji obuhvata svetu misu, dok će se mladi iz Padovanske biskupije okupiti na skupu "Svetitelji u noći" koji uključuje muziku, zabavu i molitvu.

Slični skupovi biće održani i u Raveni i Astiju, gde će kroz priče o svetiteljima, učesnici biti pozvani da ponovo otkriju poziv na svetost kao mogući put, koji je dostupan svakome, prenela je italijanska agencija.

(Kurir.rs/Tanjug)

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