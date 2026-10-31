Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike iz Persijskog zaliva da se pripreme za mogućnost novih udara na Iran već 4. novembra, dan nakon američkih međuizbora, prenela je televizijska mreža MSNOW, pozivajući se na tri visoka arapska zvaničnika iz Zaliva upoznata sa razgovorima.

Prema njihovim navodima, očekuje se da bi napadi bili kratki, ali intenzivni, dok zalivske države vrše pritisak na Vašington da smanji tenzije zbog straha od iranske odmazde.

Jedan od zvaničnika je rekao da ne bi bilo iznenađujuće ukoliko bi pojedine zemlje Zaliva odbile da dozvole korišćenje američkih vojnih baza na svojoj teritoriji za pokretanje napada.

SAD nisu napale Iran od 1. septembra, a predsednik Donald Tramp ranije je obećao da će se uzdržati od novih napada do završetka međuizbora koji se održavaju 3. novembra.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Upitan o navodnim planovima, zvaničnik Bele kuće rekao je za MSNOW da Vašington ne komentariše osetljive vojne planove koji mogu, ali i ne moraju da postoje.

Dodao je da Tramp "drži sve opcije na stolu" kako bi obezbedio da Iran nikada ne dođe u posed nuklearnog oružja.