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Među stradalima u sudaru vozova u Španijisu mašinovođa, bivša ministarka, mlada inženjerka, pripadnici policije i ljudi koji su putovali na posao ili u posetu porodicama.

Iako su neke porodice već saznale da su njihovi najbliži poginuli, druge i dalje čekaju informacije o njihovoj sudbini. Železnička tragedija u Urdi, u španskoj pokrajini Toledo, osim uništenih vozova i razaranja, iza sebe je ostavila i niz potresnih ljudskih priča.

Putnici koji su išli na poslovne sastanke, vraćali se kući ili putovali da posete porodicu našli su se zarobljeni u sudaru voza AVE kompanije "Renfe" i kompozicije kompanije "Iryo".

Njihovi najbliži suočili su se sa tugom ili neizvesnošću jer nisu imali konačne informacije o njihovoj sudbini.

U reportaži koju je objavio list "El Mundo", navedena su imena poginulih, ali i svedočenja članova porodica koji još uvek tragaju za svojim najbližima. Važno je razlikovati osobe čija je smrt potvrđena od onih koje su se u tom trenutku vodile kao nestale ili čiji identitet još nije bio utvrđen.

Prema rekonstrukciji događaja koju je objavio ovaj list, sudar je posebno pogodio vagone koji su se nalazili u blizini mesta udara, među njima sedmi i osmi vagon voza AVE, kao i jedan od poslednjih vagona kompozicije Iryo.

1/6 Vidi galeriju Železnička nesreća u Španiji Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Diego RadaméS / Zuma Press / Profimedia, Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia



Antonio Vaskez i Adrijana Marokvin - dva prekinuta života



Među poginulima je Antonio Vaskez, brat toreadora Kura Vaskeza i menadžer toreadora Pabla Aguada. Putovao je u osmom vagonu voza AVE, a njegova porodica satima je pokušavala da sazna gde se nalazi.

Njegov sin ispričao je da je došlo do zabune zbog informacije da je njegov otac navodno primljen u bolnicu, što se kasnije ispostavilo kao netačno. Prema pisanju lista, njegova smrt potvrđena je u četvrtak popodne.

Potvrđena je i smrt Adrijane Marokvin, 25-godišnje inženjerke iz Alikantea, koja je putovala u istom vagonu. Njena porodica provela je dva dana u neizvesnosti pre nego što je saznala šta se dogodilo.

Njena priča svedoči o tragediji koja je odnela život mlade stručnjakinje čija je karijera tek počinjala.



Antonio Acedo, poginuli mašinovođa



Među identifikovanim žrtvama je i Antonio Acedo, 36-godišnji mašinovođa kompanije Renfe, rođen u Mostolesu. Železnica je bila deo porodične tradicije: njegov otac je takođe bio mašinovođa, dok je deda radio kao električar u istoj kompaniji.

Njegovo ime povezano je sa komunikacijom koja se odvijala pre sudara, kada je došlo do problema sa sistemom zaštite. Njegovi prijatelji tvrde da je pokušao da zakoči pre udara, ali je na tehničkoj istrazi da rekonstruiše šta se dogodilo i utvrdi da li je taj problem uticao na posledice sudara. Acedo je bio povezan sa strankom Španska levica.

Njen lider Giljermo del Valje javno ga je opisao kao opreznu i posvećenu osobu, navodeći da je ranije izražavao zabrinutost zbog stanja železničkog sistema. Reč je o sećanjima ljudi iz njegovog okruženja, a ne o zaključcima istrage.

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Fatima Banjes i druge identifikovane žrtve



Među poginulima je i bivša ministarka rada i socijalnog osiguranja Fatima Banjes. Prema pisanju lista "El Mundo", putovala je u jednom od poslednjih vagona voza Iryo, a njena smrt potvrđena je u četvrtak.

Vest o njenoj pogibiji izazvala je brojne izraze saučešća u političkim i poslovnim krugovima.

List je identifikovao i 24-godišnju atletičarku iz Madrida Hulijetu Galjego, članicu kluba AD Sprint, koja je živela u Nemačkoj, kao i Hosea Manuela Pinedu, 31-godišnjeg pripadnika Civilne garde raspoređenog u Madridu, koji se oženio u junu.

Glumac Sezar Visente objavio je na društvenim mrežama da je izgubio oca, profesora Sezara Visentea Sansa. U oproštajnoj poruci podsetio je na porodičnu povezanost i muziku koju su zajedno slušali.

Među stradalima je i Ana Martina Konte Grand, državljanka Argentine, koja je, prema objavljenim informacijama, putovala u sedmom vagonu voza AVE zajedno sa bratom Heremijasom, koji je povređen.



Porodice još uvek tragaju za najbližima



U trenutku objavljivanja reportaže, sudbina pojedinih putnika još nije bila potvrđena.

Među njima je Aleksandra Garsija Bartolome, 40-godišnja arhitektkinja koja je živela u Madridu. Sa porodicom je razgovarala oko 20 minuta pre nesreće, a putovala je u Sevilju zbog posla.

Među putnicima za kojima se tragalo bio je i novinar Raul Trigero. Prema navodima, putovao je u petom vagonu voza AVE kako bi obavio intervju u Sevilji.

Zajednica obrazovne ustanove CEU čekala je vesti o Karlosu Ortizu, direktoru škole CEU Sančinaro.

Putovao je vozom Iryo zajedno sa Havijerom Teljom, generalnim direktorom CEU, koji se nalazio na bolničkom posmatranju. Obrazovna ustanova izrazila je podršku porodici nestalog direktora.

Dve zaposlene u kompaniji Metrovacesa, Karmen Čikaro i Silvia Dijaz Huberijas, sedele su jedna pored druge u sedmom vagonu voza AVE. Prema pisanju lista, Silvia je pronađena živa, sa prelomima, dok sudbina Karmen u tom trenutku još nije bila razjašnjena. Kompanija je izrazila podršku porodicama obe žene.

Pronađen pas, ali o njegovom vlasniku nema vesti



Jedna od najpotresnijih priča odnosi se na porodicu Hosea Anhela San Emeterija, 54-godišnjeg muškarca iz Sevilje, koji je putovao sa svojim psom Treseom. Životinja je pronađena zahvaljujući identifikacionoj ogrlici, ali porodica u trenutku objavljivanja reportaže još nije imala nikakve vesti o Hoseu Anhelu.

- Pronađen je samo pas - rekla je njegova porodica.

Tragalo se i za Fernandom de Hesusom Kalviljom, grafičkim dizajnerom koji je živeo u Oklahomi i putovao po Španiji sa suprugom. Obojica su se nalazila u osmom vagonu.

Među nestalima nalazila se i Marija Luisa Mančado Tores, kompozitorka koja je 2024. godine dobila Nacionalnu nagradu za muziku. Njeni prijatelji rekli su da imaju potvrdu da je ušla u voz, ali da još nisu dobili konačne informacije o tome gde se nalazi.

List je naveo i da se tragalo za Ivanom Romanom, 42-godišnjim policajcem koji je nedavno postao otac; Huanom Hoseom Garsijom Palasiosom, 25-godišnjim pripadnikom Civilne garde; Davidom Martinezom Mendesom, 25-godišnjim inženjerom industrije; i Davidom Reinom, mehaničarom kompanije Renfe koji je putovao na odmor.

Podneto je 70 prijava o nestalim putnicima. Taj broj ne predstavlja dodatni broj poginulih, jer se neke prijave mogu odnositi na osobe koje su stradale, ali još nisu bile identifikovane, ili na slučajeve koji su u međuvremenu rešeni.



Tuga i potreba za odgovorima



Železnička nesreća u Urdi ne može se opisati samo razmerama uništenja. Iza svake priče nalazi se nečija profesionalna karijera, porodične veze i svakodnevni planovi koji su prekinuti nesrećom.