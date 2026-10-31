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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi novi napad na Iran mogao da Evropu košta mnogo više od 100 milijardi evra, nakon što je nemački kancelar Fridrih Merc kazao da su evropska privreda i potrošači već pretrpeli toliko dodatnih troškova zbog rasta cena energenata izazvanog ratom.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Arakči je u objavi na platformi Iks podsetio da je Merc prošle godine pozdravio američko-izraelske napade na Iran, rekavši da Izrael obavlja "prljav posao za sve nas".

"Sto milijardi evra nije ništa u poređenju sa razornim udarcem koji će moćne oružane snage Irana zadati onima koji se usude da naude našem narodu", napisao je Arakči i dodao da su "crvene linije stvar prošlosti".

Sličnu poruku uputio je i sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai, koji je kritikovao evropske vlade zbog zabrinutosti za ekonomske posledice rata.

Foto: AP/Vahid Salemi

"Kada ste navijali za ratne zločine, zar ste mislili da posledice neće pogoditi i vas? Rat i teror imaju svoju cenu. Sada je red na vas da platite", napisao je Rezai na platformi Iks.

Merc je juče, tokom posete Seulu, kazao da su više cene energenata povezane sa sukobom u proteklih osam meseci Evropu koštale više od 100 milijardi evra.

On je rekao da Nemačka pojačava diplomatske napore za okončanje rata i ocenio da sukob "ne može da se reši vojnim putem".

Nemački kancelar je istakao da Evropa ima ekonomski interes da se sukob što pre okonča, jer su dodatne troškove zbog poskupljenja energenata već snosili privreda i potrošači.