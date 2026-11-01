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Brzi voz koji je saobraćao ka gradu Vakanai, na severu japanskog ostrva Hokaido, iskliznuo je iz šina nakon što je udario u medveda.

U incidentu niko od 32 putnika i članova posade nije povređen, saopštio je operater "JR Hokkaido", preneo je Kjodo.

Prvi vagon četvorovagonskog voza "Sarobecu" iskliznuo je iz šina oko 22:50 časova, između stanica Tešio-Nakagava i Toikambecu.

Kompanija je zbog incidenta otkazala sve polaske u subotu na deonici dugoj 130 kilometara između Vakanaija i Otoinepua.

Putnici su sa mesta nesreće prevezeni taksi vozilima.

(Kurir.rs/Tanjug)

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