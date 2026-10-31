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Odbrambene snage Ukrajine upotrebile su udarne dronove i raketne sisteme Neptun za napad na fabriku za proizvodnju raketnog goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti.

Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je ove informacije na Telegramu.

U noći između 30. i 31. oktobra, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga izvele su napad na kombinat Kamenski, objekat ruskog vojnoindustrijskog kompleksa u gradu Kamensk-Šahtinski, u Rostovskoj oblasti.

U napadu je korišćena kombinacija različitih vrsta naoružanja, uključujući udarne dronove i raketne snage, među kojima su bili i obalski raketni sistemi Neptun kojima upravlja Ratna mornarica Ukrajine.

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, potvrđen je požar u skladištu gotovih proizvoda, dok su oštećena i četiri proizvodna pogona.

Kombinat Kamenski proizvodi čvrsto raketno gorivo za višecevne raketne sisteme Uragan, Smerč i Tornado-S, kao i za niz drugih raketnih sistema i naoružanja koje se lansira iz vazduha.

Foto: Printskrin / You Tube

Ukrajinske snage su, prema istom izvoru, pogodile i četiri skladišta vojne opreme i zaliha namenjenih ruskoj vojsci.