KRALJ ČARLS III POSETIO MESTO STRAVIČNOG MASAKRA! Britanci su tamo ugušili pobunu robova u krvi i obesili 33 ljudi: "To je veliko stradanje" (FOTO/VIDEO)
- Bakingemska palata poručuje da monarh ne nudi formalno izvinjenje ni odštetu, dok karipski lideri pojačavaju pritisak na Britaniju zbog reparacija
Kralj Čarls IIItokom posete Gvajani, bivšoj britanskoj koloniji, posetio je Park nezavisnosti u glavnom gradu Džordžtaunugde su britanske kolonijalne vlasti 1823. godine surovo ugušile čuvenu pobunu robova u Demerari i obesile 33 učesnika, preneo je Skaj njuz.
Zajedno sa gvajanskim ministrom kulture Stivenom Džejkobsom, kralj je stao pored spomen-ploče posvećene pogubljenima kako bi prepoznao i odao počast istoriji ropstva i otpora u toj zemlji.
Bakingemska palata je ranije naglasila da kralj "ne beži od kolonijalnog nasleđa", ali se formalno izvinjenje i isplata odštete ne nude jer je to u skladu sa zvaničnom politikom britanske vlade, prema kojoj monarh ne može da deluje nezavisno o političkim pitanjima.
Čarls je prethodno u okviru turneje po Karibima, na Bahamima ropstvo opisao kao "veliko stradanje" i istakao da je važno otvoreno priznati istorijske nepravde.
Istovremeno, karipski lideri vrše rastući pritisak na Britaniju da isplati reparacije zbog transatlantske trgovine robljem i kolonijalizma.
Tokom posete Gvajani, on je takođe pozdravio napore te zemlje da zaštiti svoje ogromne šume, istovremeno pozivajući i druge države da više vrednuju prirodu, preneo je AP.
Britanski monarh osudio je ono što je nazvao beskrajnim krčenjem šuma, upozoravajući da to ozbiljno ugrožava budućnost i zdravlje ljudi.
- Svi raspravljaju o tome koliko priroda vredi. Odgovor je da je ona neprocenjiva. Priroda zaista ima najbolja rešenja za sve - rekao je on tokom sastanka sa predsednikom Irfanom Alijem u glavnom gradu Gvajane, Džordžtaunu.
Čarls je u Gvajanu, nekadašnju britansku koloniju, stigao u četvrtak, u okviru devetodnevne turneje po Karibima.
Prethodno je posetio Bahame, a kasnije bi trebalo da stigne na Antigvu i Barbudu, uoči sastanka šefova vlada zemalja Komonveltakoji se održava od 1. do 4. novembra.
Predsednik Ali je pohvalio Čarlsovo liderstvo u oblasti prirode, klime i životne sredine, kao i njegovu podršku strategiji razvoja sa niskom emisijom ugljenika.
(Kurir.rs/Tanjug)