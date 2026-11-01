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Kralj Čarls IIItokom posete Gvajani, bivšoj britanskoj koloniji, posetio je Park nezavisnosti u glavnom gradu Džordžtaunugde su britanske kolonijalne vlasti 1823. godine surovo ugušile čuvenu pobunu robova u Demerari i obesile 33 učesnika, preneo je Skaj njuz.

1/6 Vidi galeriju Kralj Čarls III u poseti karipskim državama Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Departamento de Información Pública de Guyana HANDOUT/Departamento de Información Pú, Delano Williams/AP

Zajedno sa gvajanskim ministrom kulture Stivenom Džejkobsom, kralj je stao pored spomen-ploče posvećene pogubljenima kako bi prepoznao i odao počast istoriji ropstva i otpora u toj zemlji.

Bakingemska palata je ranije naglasila da kralj "ne beži od kolonijalnog nasleđa", ali se formalno izvinjenje i isplata odštete ne nude jer je to u skladu sa zvaničnom politikom britanske vlade, prema kojoj monarh ne može da deluje nezavisno o političkim pitanjima.

Čarls je prethodno u okviru turneje po Karibima, na Bahamima ropstvo opisao kao "veliko stradanje" i istakao da je važno otvoreno priznati istorijske nepravde.

Istovremeno, karipski lideri vrše rastući pritisak na Britaniju da isplati reparacije zbog transatlantske trgovine robljem i kolonijalizma.

Tokom posete Gvajani, on je takođe pozdravio napore te zemlje da zaštiti svoje ogromne šume, istovremeno pozivajući i druge države da više vrednuju prirodu, preneo je AP.

Britanski monarh osudio je ono što je nazvao beskrajnim krčenjem šuma, upozoravajući da to ozbiljno ugrožava budućnost i zdravlje ljudi.

- Svi raspravljaju o tome koliko priroda vredi. Odgovor je da je ona neprocenjiva. Priroda zaista ima najbolja rešenja za sve - rekao je on tokom sastanka sa predsednikom Irfanom Alijem u glavnom gradu Gvajane, Džordžtaunu.

Čarls je u Gvajanu, nekadašnju britansku koloniju, stigao u četvrtak, u okviru devetodnevne turneje po Karibima.

Prethodno je posetio Bahame, a kasnije bi trebalo da stigne na Antigvu i Barbudu, uoči sastanka šefova vlada zemalja Komonveltakoji se održava od 1. do 4. novembra.

Predsednik Ali je pohvalio Čarlsovo liderstvo u oblasti prirode, klime i životne sredine, kao i njegovu podršku strategiji razvoja sa niskom emisijom ugljenika.