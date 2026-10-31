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Jordanska vojska saopštila je danas da je sprečila pokušaj ilegalnog prelaska granice naoružane grupe od 14 osoba iz Sirije, u severnom delu jordanske teritorije, navodeći da je tokom sukoba sa pripadnicima granične straže bilo ljudskih gubitaka među članovima grupe.

Prema navodima neimenovanog vojnog izvora, jordanske granične snage osujetile su kasno sinoć pokušaj grupe da pređe granicu u severnoj vojnoj zoni, prenela je Al Džazira.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

U saopštenju se navodi da je grupa pokušala da se infiltrira na jordansku teritoriju pod okriljem intenzivne vatrene podrške, nakon čega je došlo do sukoba sa pripadnicima granične straže, koji su postupili u skladu sa pravilima angažovanja.

Jordanska vojska nije precizirala broj poginulih i povređenih, niti je navela kojoj organizaciji pripada naoružana grupa.

Jordanski kralj Abdulah II Foto: Profimedia / Yousef ALLAN / AFP

Pre nekoliko dana jordanska vojska saopštila je da je njeno ratno vazduhoplovstvo izvelo operaciju protiv, kako je navedeno, "uporišta terorističkih organizacija" na jugu Sirije.

Sirijski predsednik Ahmed al šara Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Sirijska vlada je, međutim, saopštila da je u toj operaciji bilo civilnih žrtava i da nije bilo prethodne koordinacije sa Jordanomzbog čega je najavila pokretanje istrage o tom slučaju.