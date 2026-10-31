"TRENUTAK KOJI SMO ČEKALI!" Potresne scene na granici Ukrajine, spašeno stotine ljudi iz grada pod ruskom okupacijom (FOTO)
- Više stotina stanovnika Oleškog, grada pod ruskom okupacijom u Hersonskoj oblasti, evakuisano je u Ukrajinu uz privremeni prekid vatre i posredovanje SAD.
- Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Državama i Melaniji Tramp, navodeći da će evakuisani dobiti potrebnu pomoć po dolasku.
- Evakuacija je sprovedena preko Krima, Rusije i Belorusije, a među spašenima je i jednogodišnje dete.
Više stotina stanovnika grada Oleški, koji se nalazi pod ruskom okupacijom u Hersonskoj oblasti, stiglo je danas u Ukrajinu nakon složene evakuacije sprovedene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i privremeni prekid vatre.
Evakuisani građani doputovali su preko Rusije i Belorusije, a njihov povratak potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je posebno zahvalio prvoj dami SAD Melaniji Tramp na ulozi u postizanju dogovora.
Zelenski potvrdio dolazak evakuisanih građana
Zelenski je u subotu potvrdio da su evakuisani stanovnici Oleškog bezbedno stigli na teritoriju pod kontrolom ukrajinskih vlasti.
"Svi će dobiti pomoć koja im je potrebna. Važno je da državne institucije, kao i sve uključene regionalne i lokalne vlasti, efikasno rade i pomognu našim ljudima da se prilagode", poručio je ukrajinski predsednik.
On je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno Melaniji Tramp, na posredovanju koje je omogućilo evakuaciju stanovništva iz grada pod ruskom kontrolom.
"I zahvaljujem svima širom sveta, svakom novinaru, svakom političkom i građanskom lideru i svakoj osobi kojoj je stalo, koji su pomogli da se pažnja svetske javnosti usmeri na situaciju u Oleškom", dodao je Zelenski.
Ukrajinski predsednik naglasio je da ovaj događaj pokazuje koliko međunarodna pažnja može biti važna za spasavanje ljudskih života.
"Kada svet obrati pažnju, ljudi bivaju spaseni. Potrebni su i dalji koraci ka deeskalaciji i stvarnom napretku ka miru. Slava Ukrajini!", zaključio je Zelenski.
Evakuacija preko Krima, Rusije i Belorusije
Evakuacija više od 750 ljudi započela je u petak, kada je u Oleški stigla kolona autobusa.
Operacija je sprovedena zahvaljujući privremenom prekidu vatre, dogovorenom uz posredovanje prve dame SAD Melanije Tramp, kako bi se sprečila humanitarna katastrofa.
Nakon polaska iz Oleškog, konvoj je prošao kroz okupirani Krim, gde se podelio na dve grupe.
Autobusi sa putnicima koji su se uputili ka Rusiji nastavili su put u unutrašnjost te zemlje, dok je grupa koja se vraćala u Ukrajinu krenula na višesatno putovanje do Anape, na jugu Rusije.
Odatle su evakuisani stanovnici avionima prebačeni do aerodroma Gomelj u Belorusiji, gde su sleteli u subotu ujutru.
Poslednju etapu putovanja prešli su autobusima, nakon čega su konačno stigli do ukrajinske granice.
Potresne scene na granici, među evakuisanima i jednogodišnje dete
Dolazak evakuisanih stanovnika u Ukrajinu protekao je uz emotivne scene.
Građani koji su prethodno bili zarobljeni u gradu okruženom ruskim snagama izlazili su iz autobusa noseći ukrajinske zastave i mašući okupljenima.
Među evakuisanima se nalaze ljudi različitih generacija. Najmlađe dete ima samo godinu dana, dok najstariji evakuisani stanovnik ima 94 godine.
Jedna od evakuisanih žena sutra će proslaviti 49. rođendan, prvi nakon povratka na teritoriju pod kontrolom ukrajinskih vlasti.
Ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec pozdravio je dolazak građana i ocenio da je reč o izuzetno važnom događaju.
"Trenutak koji smo čekali: stanovnici Oleškog prešli su granicu!", poručio je Lubinec.
On je privremeni prekid vatre i sprovedenu evakuaciju nazvao "događajem bez presedana, istorijskim događajem".
Evakuacija je omogućena nakon dogovora o privremenom obustavljanju neprijateljstava, a ukrajinske vlasti sada treba da obezbede pomoć i podršku građanima koji su se vratili.
(Kurir.rs/SkyNews)