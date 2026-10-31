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Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje.

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Više stotina stanovnika grada Oleški, koji se nalazi pod ruskom okupacijom u Hersonskoj oblasti, stiglo je danas u Ukrajinu nakon složene evakuacije sprovedene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i privremeni prekid vatre.

Evakuisani građani doputovali su preko Rusije i Belorusije, a njihov povratak potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je posebno zahvalio prvoj dami SAD Melaniji Tramp na ulozi u postizanju dogovora.

1/7 Vidi galeriju Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje. Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Zelenski potvrdio dolazak evakuisanih građana

Zelenski je u subotu potvrdio da su evakuisani stanovnici Oleškog bezbedno stigli na teritoriju pod kontrolom ukrajinskih vlasti.

"Svi će dobiti pomoć koja im je potrebna. Važno je da državne institucije, kao i sve uključene regionalne i lokalne vlasti, efikasno rade i pomognu našim ljudima da se prilagode", poručio je ukrajinski predsednik.

On je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno Melaniji Tramp, na posredovanju koje je omogućilo evakuaciju stanovništva iz grada pod ruskom kontrolom.

"I zahvaljujem svima širom sveta, svakom novinaru, svakom političkom i građanskom lideru i svakoj osobi kojoj je stalo, koji su pomogli da se pažnja svetske javnosti usmeri na situaciju u Oleškom", dodao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Ukrajinski predsednik naglasio je da ovaj događaj pokazuje koliko međunarodna pažnja može biti važna za spasavanje ljudskih života.

"Kada svet obrati pažnju, ljudi bivaju spaseni. Potrebni su i dalji koraci ka deeskalaciji i stvarnom napretku ka miru. Slava Ukrajini!", zaključio je Zelenski.

Evakuacija preko Krima, Rusije i Belorusije

Evakuacija više od 750 ljudi započela je u petak, kada je u Oleški stigla kolona autobusa.

Operacija je sprovedena zahvaljujući privremenom prekidu vatre, dogovorenom uz posredovanje prve dame SAD Melanije Tramp, kako bi se sprečila humanitarna katastrofa.

1/6 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Nakon polaska iz Oleškog, konvoj je prošao kroz okupirani Krim, gde se podelio na dve grupe.

Autobusi sa putnicima koji su se uputili ka Rusiji nastavili su put u unutrašnjost te zemlje, dok je grupa koja se vraćala u Ukrajinu krenula na višesatno putovanje do Anape, na jugu Rusije.

Odatle su evakuisani stanovnici avionima prebačeni do aerodroma Gomelj u Belorusiji, gde su sleteli u subotu ujutru.

Poslednju etapu putovanja prešli su autobusima, nakon čega su konačno stigli do ukrajinske granice.

Potresne scene na granici, među evakuisanima i jednogodišnje dete

Dolazak evakuisanih stanovnika u Ukrajinu protekao je uz emotivne scene.

Građani koji su prethodno bili zarobljeni u gradu okruženom ruskim snagama izlazili su iz autobusa noseći ukrajinske zastave i mašući okupljenima.

Među evakuisanima se nalaze ljudi različitih generacija. Najmlađe dete ima samo godinu dana, dok najstariji evakuisani stanovnik ima 94 godine.

Jedna od evakuisanih žena sutra će proslaviti 49. rođendan, prvi nakon povratka na teritoriju pod kontrolom ukrajinskih vlasti.

Ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec pozdravio je dolazak građana i ocenio da je reč o izuzetno važnom događaju.

"Trenutak koji smo čekali: stanovnici Oleškog prešli su granicu!", poručio je Lubinec.

On je privremeni prekid vatre i sprovedenu evakuaciju nazvao "događajem bez presedana, istorijskim događajem".