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Serijski ubica Ted Bandi povezan je sa još jednim ubistvom, 52 godine nakon što je lovac pronašao telo tinejdžerke u šumi.

Bandi je tokom sedamdesetih godina prošlog veka ubio najmanje 30 žena i devojaka u više američkih saveznih država, dok su mnoge druge uspele da pobegnu ili prežive njegove napade, zadobivši povrede. Iako je pogubljen 1989. godine, broj žrtava koje mu se pripisuju nastavlja da raste zahvaljujući napretku u DNK analizama.

Tužilaštvo okruga Samit u američkoj saveznoj državi Juti saopštilo je u utorak da su istražitelji zaključili da je Bandi odgovoran za ubistvo sedamnaestogodišnje Melise En Smit 1974. godine, slučaj koji je decenijama ostao nerešen.

Pored DNK dokaza, ubistvo Melise Smit imalo je karakteristike Bandijevog "obrasca ponašanja, motiva, načina izvršenja i prilike", izjavila je okružna tužiteljka Margaret Olson na konferenciji za novinare.

Istražitelji su uspeli da rasvetle slučaj zahvaljujući ključnim DNK podudaranjima između dokaza iz slučaja Melise Smit i Lore Ejmi, još jedne Bandijeve žrtve, čije je ubistvo rasvetljeno prošlog aprila u okrugu Juta.

"Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno sačuvati dokaze", izjavila je šerif okruga Solt Lejk Rozi Rivera.

Bandi je pogubljen na električnoj stolici 1989. godine na Floridi zbog ubistava dve žene 1978. godine u kući studentskog sestrinstva Či Omega na Državnom univerzitetu Floride.

Ted Bandi - ozloglašeni serijski ubica Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Jezivo priznanje Teda Bandija pred pogubljenje

Neposredno pre njegovog pogubljenja, detektiv za ubistva iz okruga Solt Lejk ispitivao je Bandija o ubistvima Melise Smit i Lore Ejmi, kao i o nestancima i mogućim ubistvima Nensi Vilkoks, Debi Kent i Nensi Berd.

Bandi je priznao da je ubio Debi Kent i Nensi Vilkoks, ali je negirao ubistvo Nensi Berd, prenosi lokalna televizija KTVX iz Jute.

Kada je reč o Lori Ejmi i Melisi Smit, Bandi je tvrdio da mu je teško da "poveže imena" i da ne može da se seti da je ikada sreo bilo koju od njih.

U aprilu su vlasti Jute saopštile da je Bandi odgovoran za ubistvo Lore Ejmi, koja je nestala na Noć veštica 1974. godine.

Narednik Majk Rejnolds iz okruga Juta izjavio je u utorak da je u dokazima prikupljenim tokom obdukcije Melise Smit pronađen DNK profil koji se u velikoj meri poklapa sa Bandijevim.

Zvaničnici su stupili u kontakt sa najbližim srodnicima ubijene devojke, od kojih niko više ne živi u tom području.

"Sa svakim rasvetljenim slučajem, nadam se da ćemo dodatno izbrisati sećanje na Teda Bandija", izjavio je Rejnolds.

Istrage se nastavljaju i decenijama nakon njegove smrti

Tokom poslednjih dana života, Bandi je izneo niz priznanja, uključujući detalje o zločinima za koje policija prethodno nije znala. Međutim, nisu svi ti slučajevi do danas potvrđeni.

Pored Floride i Jute, Bandi je imao žrtve i u saveznim državama Kolorado, Ajdaho i Vašington.