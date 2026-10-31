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Učesnici protesta u Tirani bacili su danas veliki broj Molotovljevih koktela prema policijskom kordonu koji je obezbeđivao zgradu Ministarstva prosvete, dok je policija u pokušaju da rastera demonstrante koristila vodene topove.

Nakon višečasovnog otpora ispred Ministarstva prosvete, kada je počela jaka kiša, učesnici protesta su se pomerili prema kancelariji premijera Edija Rame, zahtevajući da on podnese ostavku.

Na protestu je bilo nekoliko epizoda napetosti između pripadnika policije i učesnika protesta, koji su palili kante za smeće i bacali kamenje i Molotovljeve koktele na njih.

Nakon što su se učesnici protesta povukli, ispred Ministarstva prosvete su stigli forenzički stručnjaci koji prikupljaju dokaze o dešavanjima tokom protesta.

Rama je u petak ponovo pozvao demonstrante na dijalog. Naime, na društvenim mrežama objavio slike stolica postavljenih ispred Kancelarije premijera, čime je pozvao na razgovore sa studentima, istovremeno isključivši mogućnost da podnese ostavku.

1/8 Vidi galeriju Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Protesti u Tirani održavaju se 19. dan zaredom okviru višenedeljnih okupljanja studenata i građana, koji zahtevaju ostavku premijera i promene u političkom rukovodstvu zemlje.