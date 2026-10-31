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OŠTAR ODGOVOR IRANA NA BILO KAKVU PRETNJU AMERIKE: Ajatolah traži da vojska bude spremna za sukob sa SAD i Izraelom
- Pozvao je i na ažuriranje podataka o američkim i izraelskim metama koje bi Iran mogao da napadne.
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Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei danas je tražio da vojska bude u pripravnosti da bi se odmah oštro suprotstavila "bilo kojoj vrsti i nivou pretnje" SAD i Izraela.
Hamnei je to izjavio tokom sastanka s vojnim predstavnicima, piše agencija IRNA.
On je takođe pozvao na ažuriranje podataka o objektima SAD i Izraela koje bi Iran napao.
Mnogi zvaničnici država Bliskog istoka pozivaju na smirivanje tenzija i sprečavanje ponavljanja većeg sukoba.
Zvaničnici Saudijske Arabije, Sirije i Egipta pozvali su danas na forumu u Bahreinu na mir i najavili sastanke o bezbednosti granica da bi se odbranili od međusobnih napada.
Kurir.rs/IRNA
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