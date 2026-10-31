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Poljska opozicija pokrenuće inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Donalda Tuska zbog dešavanja u vezi sa Ustavnim sudom, izjavio je danas bivši premijer i poslanik političke grupe "Razvoj plus" Mateuš Moravjecki.

On je predložio formiranje prelazne vlade na čelu sa Marekom Jurekom, koja bi vodila zemlju do novih parlamentarnih izbora.

Donald Tusk Foto: OLIVIER HOSLET / POOL/EPA POOL

"Podnosimo zahtev za izglasavanje nepoverenja Tuskovoј vladi", napisao je Moravjecki u objavi na društvenoj mreži Iks, navodeći da je predlog opozicije formiranje tehničke vlade koja bi upravljala zemljom do izbora nove parlamentarne većine.

Moravjecki je ocenio da je neophodno sprovesti promene u Ustavnom sudu, ističući da se o tome slažu različite političke opcije, od levice do desnice, kao i predsednik Poljske i predsednik Ustavnog suda.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

On je, međutim, odbacio mogućnost da u tom procesu učestvuju oni koje je optužio za pokušaj preuzimanja kontrole nad Ustavnim sudom, navodeći da bi oni trebalo da odgovaraju pred nezavisnim sudovima.

"Samo okončanje loše vladavine ove koalicije biće tek početak. Potreban je konkretan plan za dalje, kako se dramatične scene od juče nikada više ne bi ponovile", poručio je Moravjecki.

Politička kriza u Poljskoj dodatno je zaoštrena nakon sukoba oko Ustavnog suda, zbog kojeg je predsednik Karol Navrocki prekinuo posetu Senegalu i naredio povratak aviona u Poljsku.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

Navrocki je dešavanja u Ustavnom sudu ocenio kao kršenje ustavnog poretka i nasilno preuzimanje državne institucije, a za danas je sazvao hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, upozoravajući da je ugrožena unutrašnja bezbednost zemlje.

Kriza je izbila nakon što je sutkinja Ana Korvin-Pjotrovска suspendovala predsednika Ustavnog suda Bogdana Sventkovskog i preuzela rukovođenje tom institucijom.

Sventkovski i opoziciona stranka Pravo i pravda osporili su zakonitost takve odluke, optužujući saveznike premijera Tuska za pokušaj preuzimanja kontrole nad sudom.