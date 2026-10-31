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Desetine ljudi uhapšene su danas u Londonu i Edinburgu zbog izražavanja podrške organizaciji Palestinska akcija, koja je u Velikoj Britaniji proglašena za zabranjenu organizaciju, javljaju britanski mediji.

Policija je ranije upozorila da bi učesnici protesta podrške toj organizaciji mogli da budu uhapšeni čak i ukoliko samo istaknu transparente u znak podrške zabranjenoj grupi, prenosi Skaj njuz.

London Foto: Alberto Pezzali/AP

Više od 100 demonstranata okupilo se ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u londonskom naselju Najn Elms, a londonska policija saopštila je da je većina od 48 uhapšenih u Londonu, privedena zbog "izražavanja podrške zabranjenoj organizaciji".

Još jedan protest održan je ispred konzulata SAD u blizini Holiruda u Edinburgu, takođe, u znak podrške Palestinskoj akciji.

1/10 Vidi galeriju London protesti Foto: Alberto Pezzali/AP

Organizacija Difend aur džuris, koja organizuje proteste, saopštila je da će demonstranti držati transparente sa natpisom "Protivim se genocidu, podržavam Palestinsku akciju".

Izražavanje podrške toj organizaciji predstavlja krivično delo prema Zakonu o terorizmu, nakon što je Palestinka akcija u junu 2025. godine stavljena van zakona.

London Foto: Alberto Pezzali/AP

Protesti su održani uoči žalbenog postupka pred Vrhovnim sudom protiv odluke da se Palestinska akcija proglasi terorističkom organizacijom, koji je zakazan za 4. novembar.