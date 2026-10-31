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Hiljade ljudi u 30 gradova širom Nemačkeizašle su danas na proteste, na koje su pozvali mladi iz "Generacije Z", inspirisani protestima u drugim delovima Evrope, uz zahteve za bolje obrazovanje i niže troškove života.

Kako javlja Bild, na protestima je mrimećen veliki broj maskiranih osoba, paljeni su vatrometi, a bilo je i hapšenja.

Brojne prodavnice zaštitile su svoje izloge, nakon što su bezbednosne službe su uoči demnonstracija upozorile na moguću "infiltraciju levičarskih ekstremista".

Proteste u Nemačkoj organizovala je grupa "Generacija Z rešava" (Gen Z regelt), a skupovi su održani u 34 grada, uključujući Berlin, Frankfurt i Minhen, prenosi Rojters.

Keln Foto: Christopher Neundorf/EPA

Grupa koja organizuje proteste je navela da se protivi obaveznom služenju vojnog roka i da zahteva veća ulaganja u obrazovanje, s obzirom na to da se mnogi mladi Nemci suočavaju sa rastućim troškovima života.

1/15 Vidi galeriju Nemačka protesti Foto: Christopher Neundorf/EPA

Prema zvaničnim podacima, na protestima je danas širom Nemačke učestvovalo znatno manje od 182.000 ljudi, koliko su organizatori prvobitno očekivali.

Policija u Frankfurtu, Minhenu i Berlinu izvestila je da je na protestima učestvovalo oko 6.000 demonstranta, dok se na internet stranici organizatora navodi broj od oko 36.000 ljudi.

Nemačke vlasti su saopštile da očekuju da će demonstracije, koje se poklapaju sa proslavama Noći veštica, proteći uglavnom mirno, ali su upozorile na pokušaje ekstremističkih grupa da iskoriste proteste.