Slušaj vest

Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je danas u demonstracijama širom Francuske, uključujući 200.000 u Parizu, saopštila je koalicija omladinskih organizacija i sindikata koji zastupaju srednjoškolce i studente, dok je policija procenila da je na ulicama bilo oko 320.000 ljudi.

Demonstracije su organizovali srednjoškolci, studenti, članovi pokreta "Žutih prsluka" i sindikati, a vlasti posebno zabrinjavaju sve češći pozivi na "revoluciju" i "ustanak", zbog čega je danas za održavanje reda angažovano 70.000 policajaca.

Francuska Foto: Jeremias Gonzalez/AP

Na kraju protestnih šetnji u Parizu, Marselju, Lionu i drugim francuskim gradovima došlo je do porasta tenzija.

U Parizu je došlo do žestokih sukoba policije i dela demonstranata, nakon čega su ulice bile ispunjene suzavcem, javili su novinari agencije AFP.

Desetine maskiranih osoba, obučenih u crno, koristile su čekiće kako bi vadile kocke kaldrme, koje su zatim bacale na policiju, koja je uzvratila suzavcem, a nekoliko puta je u talasima intervenisala i pendrecima.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

„Tvrdo jezgro od nekoliko stotina izgrednika”, koje se nalazilo na začelju povorke, napalo je policiju raznim predmetima, uključujući i Molotovljev koktel, saopštila je pariska policijska prefektura.

Do sukoba demonstranata i policije je došlo i u Marselju, a u Lionu, trećem po veličini gradu u Francuskoj, ljudi su gađali policiju raznim predmetima, na šta su policajci odgovorili upotrebom suzavca.

U Tuluzu, na jugu zemlje, policija je upotrebila vodene topove da bi rasturila neprijavljeni skup, na kom je bilo više hiljada ljudi.

Lider „Nepokorene Francuske” i predsednički kandidat Žan-Lik Melanšon učestvovao je na demonstracijama u Parizu.

Francuska Foto: Emma Da Silva/AP

Nekoliko organizacija već je pozvalo na nastavak protesta, a dve su najavile blokade srednjih škola i fakulteta u utorak i četvrtak. Za četvrtak je planiran i veliki štrajk na poziv sindikata, dok su "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste u petak i subotu.

Talas nezadovoljstva počeo je sredinom septembra zbog visokih troškova života i rasta cena goriva i ti protesti su se nadovezali na okupljanja srednjoškolaca, koji traže više novca za obrazovanje, zapošljavanje dodatnih nastavnika i obnovu škola.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta povređena su 1.193 policajca i žandarma, a nije poznat tačan broj povređenih demonstranata.