OPET KLJUČA U FRANCUSKOJ: Na demonstracijama širom zemlje oko pola miliona ljudi (FOTO)
- Skoro pola miliona ljudi protestovalo je širom Francuske, a policija procenjuje da je na ulicama bilo oko 320.000 demonstranata; u Parizu je učestvovalo oko 200.000 ljudi.
- Na kraju šetnji u Parizu, Marselju, Lionu i Tuluzu došlo je do sukoba s policijom, koja je koristila suzavac, pendrecima i vodene topove.
- Organizatori najavljuju nastavak protesta, blokade škola i fakulteta, kao i veliki štrajk, dok su od početka nemira povređena 1.193 policajca i žandarma.
Skoro pola miliona ljudi učestvovalo je danas u demonstracijama širom Francuske, uključujući 200.000 u Parizu, saopštila je koalicija omladinskih organizacija i sindikata koji zastupaju srednjoškolce i studente, dok je policija procenila da je na ulicama bilo oko 320.000 ljudi.
Demonstracije su organizovali srednjoškolci, studenti, članovi pokreta "Žutih prsluka" i sindikati, a vlasti posebno zabrinjavaju sve češći pozivi na "revoluciju" i "ustanak", zbog čega je danas za održavanje reda angažovano 70.000 policajaca.
Na kraju protestnih šetnji u Parizu, Marselju, Lionu i drugim francuskim gradovima došlo je do porasta tenzija.
U Parizu je došlo do žestokih sukoba policije i dela demonstranata, nakon čega su ulice bile ispunjene suzavcem, javili su novinari agencije AFP.
Desetine maskiranih osoba, obučenih u crno, koristile su čekiće kako bi vadile kocke kaldrme, koje su zatim bacale na policiju, koja je uzvratila suzavcem, a nekoliko puta je u talasima intervenisala i pendrecima.
„Tvrdo jezgro od nekoliko stotina izgrednika”, koje se nalazilo na začelju povorke, napalo je policiju raznim predmetima, uključujući i Molotovljev koktel, saopštila je pariska policijska prefektura.
Do sukoba demonstranata i policije je došlo i u Marselju, a u Lionu, trećem po veličini gradu u Francuskoj, ljudi su gađali policiju raznim predmetima, na šta su policajci odgovorili upotrebom suzavca.
U Tuluzu, na jugu zemlje, policija je upotrebila vodene topove da bi rasturila neprijavljeni skup, na kom je bilo više hiljada ljudi.
Lider „Nepokorene Francuske” i predsednički kandidat Žan-Lik Melanšon učestvovao je na demonstracijama u Parizu.
Nekoliko organizacija već je pozvalo na nastavak protesta, a dve su najavile blokade srednjih škola i fakulteta u utorak i četvrtak. Za četvrtak je planiran i veliki štrajk na poziv sindikata, dok su "Žuti prsluci" pozvali na nove proteste u petak i subotu.
Talas nezadovoljstva počeo je sredinom septembra zbog visokih troškova života i rasta cena goriva i ti protesti su se nadovezali na okupljanja srednjoškolaca, koji traže više novca za obrazovanje, zapošljavanje dodatnih nastavnika i obnovu škola.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta povređena su 1.193 policajca i žandarma, a nije poznat tačan broj povređenih demonstranata.
Kurir.rs/AFP