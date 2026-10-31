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Ukrajinska vojska saopštila je danas da je izvela napade na rusku fabriku odbrambene industrijekoja proizvodi gorivo za rakete i projektile.

Prema saopštenju koje je danas na Telegramu objavio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinske jedinice su tokom prethodne noći izvele napad na fabriku Kamenski, postrojenje u okviru ruske odbrambene industrije.

U ukrajinskom napadu, izvedenom pomoću dronova i raketa, došlo je do požara u skladištu, a oštećena su i četiri proizvodna pogona za čvrsto gorivo, koje se koristi za rakete, kao i za pogonske sisteme višecevnih bacača raketa (VBR), kao što su Uragan i Tornado-S, tvrde vojni izvori.

Ukrajina je prethodni put napala taj vojni kompleks, koji se nalazi u Rostovskoj oblasti, 24. avgusta, što je tada potvrdio i regionalni guverner Jurij Sljusar.

Sljusar je danas na Telegramu rekao da je više od 90 dronova uništeno iznad grada i u četiri okruga te oblasti. Dodao je da su ostaci oborenih dronova oštetili jednu privatnu kuću, ali je napomenuo da nije bilo ljudskih žrtava.