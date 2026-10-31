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Dve bespilotne letelice neovlašćeno su ušle u vazdušni prostor Rumunijena severoistoku zemlje, a snage zadužene za kontrolu vazdušnog prostora aktivirane su i sprovode mere nadzora i reagovanja, saopštio je rumunski ministar odbrane Radu Oprea.

"Upoznat sam sa razvojem bezbednosne situacije na severoistoku Rumunije, gde su dve bespilotne letelice neovlašćeno ušle u nacionalni vazdušni prostor", naveo je Oprea u objavi na Fejsbuku.

On je dodao da su aktivirane snage i sredstva angažovana u sistemu dežurstva za kontrolu vazdušnog prostora i da je u stalnom kontaktu sa nadležnim vojnim strukturama i drugim institucijama uključenim u rešavanje situacije.

"Naš prioritet je zaštita stanovništva i nacionalnog vazdušnog prostora. Javnost ćemo transparentno obaveštavati o razvoju situacije", poručio je rumunski ministar.

Rumunske vlasti izdale su upozorenja o vazdušnoj opasnosti za stanovnike šest okruga - Jaši, Njamc, Vaslui, Botošani, Baku i Sučava.