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U ruševinama stambene zgrade u centru Klermon-Ferana, u centralnoj Francuskoj, koju je u noći između četvrtka i petka zahvatio požar, pronađena su četiri tela, saopštili su danas tužilaštvo i službe za spasavanje.

Tri tela pronađena su noćas, dok je četvrto telo pronađeno danas posle podne, prenosi televizija BFM.

Zamenica tužioca Lora Moise navela je da su među žrtvama "tri muškarca i jedna žena", ne iznoseći detalje.

"Biće neophodne obdukcije i poređenje DNK", dodala je Moise.

U okviru istrage o uzroku požara, za koji se sumnja da je podmetnut, juče ujutru je priveden 21-godišnji muškarac, saopštilo je ranije tužilaštvo.

Požar je izbio juče oko 3.00 ujutru u petospratnoj stambenoj zgradi u centru Klermon-Ferana.

Zgrada je spojena sa susednim objektima i nalazi se u uskoj slepoj ulici, što je otežavalo pristup vatrogasnim vozilima.

Prema navodima gradske uprave, po dolasku vatrogasaca gorela su dva stana, nakon čega se vatra proširila na krov i izazvala urušavanje četvrtog i petog sprata.

Urušilo se i stepenište zgrade.

Zbog lakših povreda hospitalizovano je šest osoba.

U preliminarnom bilansu, prefektura je navela da se šest osoba nagutalo dima, dok je jedna osoba uspela da pobegne iz stana skokom kroz prozor.

Iz predostrožnosti su evakuisane i zgrade koje se nalaze uz objekat zahvaćen požarom, a gradske vlasti su zbrinule oko 30 stanara i drugih građana iz okolnih objekata.

Uspostavljena je i hitna psihološka pomoć.

"Klermon-Feran je zavijen u crno", naveo je u saopštenju gradonačelnik Žilijen Boni, izrazivši saučešće porodicama žrtava.

"Mislim i na komšije, stanare i trgovce koji su pogođeni ovom tragedijom koja nas je sve potresla. Naša tuga danas je velika", dodao je Boni.