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Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, izjavio je danas da je humanitarna misija u Oleškom, u Hersonskoj oblasti, uspešno završena i da su sve strane poštovale dogovore i profesionalno obavile svoj deo posla.

"Evakuisani stanovnici Oleškog su bezbedni. Humanitarna misija je uspešno završena", napisao je Budanov na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

On je istakao da se iza tih zvaničnih reči kriju ljudske sudbine, godine bola i čekanja, navodeći da najstarija spasena osoba ima 94 godine, dok najmlađe dete ima samo godinu dana.

"Suze, zagrljaji i konačno prvi trenuci mira, bez stalnog straha za život", napisao je Budanov.

Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje. Foto: Efrem Lukatsky/AP

On je naglasio da je ova "misija bez presedana" bila moguća zahvaljujući koordinaciji i ličnom angažovanju prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Budanov je zahvalio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom na političkoj podršci spasavanju ukrajinskih građana, kao i ombudsmanu Dmitriju Lubincu na radu, istrajnosti i koordinaciji aktivnosti na terenu.

"Tokom čitave operacije bili smo u stalnom kontaktu. Sve strane poštovale su dogovore i profesionalno obavile svoj posao", rekao je Budanov.

Stanovnici Oleškija Foto: Efrem Lukatsky/AP

On je dodao da će mnogo toga ostati van javnosti, ali da će rad biti nastavljen kako bi humanitarne specijalne operacije prerasle u sistemska rešenja.

Stanovnici Oleškog, u Hersonskoj oblasti, evakuisani su u okviru humanitarne akcije dogovorene između Kijeva i Moskve uz posredovanje SAD.

Onima koji su želeli da napuste grad data je mogućnost da putuju autobusom, neki su otišli ​​u Rusiju, drugi u Ukrajinu.

Stanovnici koji su ostali u selu dobili su hranu, higijenska sredstva, gorivo za generatore, lekove i druge neophodne potrepštine.