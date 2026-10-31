Slušaj vest

Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, izjavio je danas da je humanitarna misija u Oleškom, u Hersonskoj oblasti, uspešno završena i da su sve strane poštovale dogovore i profesionalno obavile svoj deo posla.

"Evakuisani stanovnici Oleškog su bezbedni. Humanitarna misija je uspešno završena", napisao je Budanov na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

On je istakao da se iza tih zvaničnih reči kriju ljudske sudbine, godine bola i čekanja, navodeći da najstarija spasena osoba ima 94 godine, dok najmlađe dete ima samo godinu dana.

"Suze, zagrljaji i konačno prvi trenuci mira, bez stalnog straha za život", napisao je Budanov.

Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje.
Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje. Foto: Efrem Lukatsky/AP

On je naglasio da je ova "misija bez presedana" bila moguća zahvaljujući koordinaciji i ličnom angažovanju prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp.

Ukrajina Oleški Foto: Efrem Lukatsky/AP, Office of the Ombudsman of Ukrai

Budanov je zahvalio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom na političkoj podršci spasavanju ukrajinskih građana, kao i ombudsmanu Dmitriju Lubincu na radu, istrajnosti i koordinaciji aktivnosti na terenu.

"Tokom čitave operacije bili smo u stalnom kontaktu. Sve strane poštovale su dogovore i profesionalno obavile svoj posao", rekao je Budanov.

Stanovnici Oleškija Oleški
Stanovnici Oleškija Foto: Efrem Lukatsky/AP

On je dodao da će mnogo toga ostati van javnosti, ali da će rad biti nastavljen kako bi humanitarne specijalne operacije prerasle u sistemska rešenja.

Stanovnici Oleškog, u Hersonskoj oblasti, evakuisani su u okviru humanitarne akcije dogovorene između Kijeva i Moskve uz posredovanje SAD.

Onima koji su želeli da napuste grad data je mogućnost da putuju autobusom, neki su otišli ​​u Rusiju, drugi u Ukrajinu.
Stanovnici koji su ostali u selu dobili su hranu, higijenska sredstva, gorivo za generatore, lekove i druge neophodne potrepštine.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlaneta"TRENUTAK KOJI SMO ČEKALI!" Potresne scene na granici Ukrajine, spašeno stotine ljudi iz grada pod ruskom okupacijom (FOTO)
Evakuisani stanovnici Oleškog stižu u Ukrajinu nakon privremenog prekida vatre i evakuacije sprovedene uz američko posredovanje.
PlanetaPRVI SNIMCI IZ OLEŠKOG: Počela evakuacija izgladnelog stanovništva, 527 ljudi biće vraćeno na teritoriju pod ukrajinskom kontrolom (VIDEO, FOTO)
rat u Ukrajini Oleški.png
PlanetaPRVIH 30 SATI MELANIJINOG PRIMIRJA U OLEŠKOM PROŠLO BEZ INCIDENATA! Rusija i Ukrajina ga dogovorili uz pomoć supruge predsednika Amerike
oleški.png
PlanetaMELANIJA TRAMP OZBILJNO POSREDUJE U RATU: Primirje između Rusije i Ukrajine prošireno i van Oleškog
Melanija Tramp, prva dama SAD
PlanetaPOČELO MELANIJINO PRIMIRJE U GRADU GDE SU LJUDI JELI KOROV DA PREŽIVE! Stiže spas za izgladnele ukrajinske civile u Oleškom
HSWCal3XMAAjaYd.jpeg
PlanetaMELANIJA POSREDOVALA: Ruske i ukrajinske snage usaglašavaju rokove za prekid vatre u Oleškom
Melanija Tramp
PlanetaŠOK IZ BELE KUĆE: Melanija Tramp izdejstvovala prekid vatre Rusije i Ukrajine! Spas za zaboravljeni "grad iz pakla" iz kojeg je nemoguće pobeći! (FOTO/VIDEO)
Melanija Tramp, prva dama SAD