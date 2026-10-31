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Ratna mornarica Irana saopštila je večeras da se još jedan tanker za prevoz nafte zapalio nakon što je naleteo na pomorsku minu, ploveći kroz neovlašćeno i nebezbedno područje istočno od Ormuskog moreuza.

U saopštenju službe za odnose sa javnošću Ratne mornarice navodi se da se tanker, koji je prekršio propise, nalazio u zabranjenoj zoni ignorišući upozorenja, kada je naleteo na mine i zapalio se, prenosi agencija Irna.

„Uprkos lažnim tvrdnjama predsednika SAD, politika Islamske Republike Iran u pogledu upravljanja Ormuskim moreuzom ostaje nepromenjena”, dodaje se u saopštenju.

Prema navodima, svi brodovi, a posebno oni za prevoz nafte i kontejnera, moraju u potpunosti poštovati iranska upozorenja i ograničenja i ne treba da isključuju sisteme za identifikaciju i praćenje.