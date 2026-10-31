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Protesti generacije Z, održani danas u oko 30 gradova širom Nemačke, prerasli su u više incidenata i sukoba sa snagama bezbednosti, a prema procenama policije na ulicama je bilo više od 100.000 ljudi.

Najozbiljniji sukobi zabeleženi su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu, Kelnu i Štutgartu, gde su pojedini demonstranti bacali flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, palili barikade i izazivali nerede, prenosi Bild.

U Berlinu je policija više puta intervenisala, upotrebljavajući biber-sprej i privodeći učesnike nereda.

Demonstranti su palili pirotehnička sredstva, bacali petarde na policajce i formirali ljudske lance kako bi sprečili policijske intervencije.

1/9 Vidi galeriju Nemačka protesti demonstracije Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Policija je proglasila skup završenim i pozvala okupljene da napuste područje.

U Frankfurtu je protest, na kojem je učestvovalo oko 8.000 ljudi, protekao mirno, ali je kasnije došlo do sukoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Hesen procenilo je da je oko 100 osoba učestvovalo u nasilju, bacajući flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju.

1/15 Vidi galeriju Nemačka protesti Foto: Christopher Neundorf/EPA

Prijavljeno je da je više policajaca povređeno.

U Hamburgu je iza glavne železničke stanice odjeknula snažna eksplozija petarde, a zabeleženo je i bacanje pirotehničkih sredstava na policijske službenike.

U Kelnu je policija zaustavila i opkolila oko 500 osoba za koje se sumnja da su sklone nasilju, a protiv njih su sprovedene provere identiteta.

Incidenti su zabeleženi i u Lajpcigu, gde je policija upotrebila biber-sprej, kao i u Štutgartu, gde su demonstranti bacali flaše i pirotehnička sredstva na policajce. U Diseldorfu je, nasuprot tome, protest protekao uglavnom mirno, uz oko 2.500 učesnika.

Demonstracije je organizovao pokret "Generacija Z rešava" (Gen Z regelt), a među glavnim zahtevima mladih su bolje obrazovanje, pristupačniji životni troškovi, veća ulaganja u zaštitu životne sredine i protivljenje smanjenju socijalnih davanja i povećanju vojnih izdvajanja.

Nemačke bezbednosne službe prethodno su upozorile na mogućnost da proteste iskoriste ekstremističke grupe. Zbog bezbednosnih rizika, pojedini trgovci u više gradova zaštitili su izloge drvenim pločama.

Prema pisanju nemačkih medija, do večernjih sati širom zemlje povređeno je više policajaca, dok su bezbednosne snage nastavile intervencije i privođenja.