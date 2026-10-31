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Poljski premijer Donald Tuskizjavio je danas da kompromis sa političkim protivnicima u vezi sa Ustavnim sudom nije moguć, poručivši da "vika, laži i tuča ne mogu da budu izvor prava u Poljskoj".

Tusk je u obraćanju naciji osudio jučerašnje incidente ispred zgrade Ustavnog suda, navodeći da su "legalno izabrani članovi Ustavnog suda napadnuti", dok je policija obezbeđivala zgradu Ustavnog suda od napadača, prenosi Polsatnews.

"Veoma bih voleo da slične scene više nikada ne moramo da gledamo u Poljskoj", rekao je Tusk i istakao da mir ne može da se očuva popuštanjem pred bezakonjem i nasiljem.

Foto: Radek Pietruszka/PAP

On je ocenio da demokratska država mora da bude snažna i sposobna da sprovodi pravdu, navodeći da je teško razumeti sukobe političara i aktivista iz opozicionih stranaka Pravo i pravda (PiS) i Konfederacija.

Tusk je situaciju uporedio sa slučajem krađe torbe starijoj ženi, rekavši da bi bilo besmisleno tražiti kompromis između žrtve i lopova tako što bi podelili ukradeni plen.

"Vika, laž i tuča ne mogu da budu izvor prava u Poljskoj i neće biti", poručio je poljski premijer.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

On je naglasio da je demokratija "najbolji i najteži sistem za održavanje koji je čovečanstvo osmislilo", ocenivši da se vladavina prava razlikuje od "zakona džungle" po tome što o tome ko je u pravu ne odlučuju fizička snaga i bahatost.

"U državi u kojoj vlada pravo, sudija, pa makar bila i sitna žena, ne ustupa pred agresivnim nasilnikom", rekao je Tusk, osvrćući se na noćašnje incidente ispred Ustavnog suda.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

Tusk je optužio pojedine poljske organizacije i političare da žele da unište demokratiju i vladavinu prava, navodeći da u tom sukobu imaju podršku proruskih snaga, kao i "armije ruskih botova na internetu".

"Siguran sam da će Ustavni sud početi da radi onako kako treba - nezavisno, samostalno i u skladu sa Ustavom", rekao je Tusk, dodajući da je zadatak izvršne vlasti da obezbedi bezbednost i uslove za njegov rad.

Kurir.rs/Agencije