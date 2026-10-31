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Trilateralni pregovori na tehničkom nivou između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije mogli bi da budu održani od 6. do 10. novembra u Abu Dabiju, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, uz napomenu da konačni datum i mesto sastanka još nisu utvrđeni.

"Sastanak bi trebalo da bude održan u Abu Dabiju, ali, kao što znate, na Bliskom istoku postoji mnogo različitih osetljivih pitanja i izazova. Ne znam da li će to biti baš taj datum i da li će se sastanak održati upravo u Abu Dabiju, ali podržaćemo ga", poručio je ukrajinski predsednik u intervjuu za američkog novinara Tonija Perkinsa, prenosi Ukrinform.

Zelenski je istakao da Ukrajina podržava predlog američke strane o održavanju trostranih pregovora na tehničkom nivou.

"Pre svega, dobro je što ćemo imati priliku da uključimo Ruse u pregovore. Zahvalni smo američkoj strani na posredovanju tokom našeg sastanka u Oslu. Upravo su Sjedinjene Američke Države predložile održavanje sastanka u novembru", rekao je Zelenski.

Ukrajina očekuje da Vašington utvrdi datum trostranih pregovora, a Zelenski je ranije izrazio nadu da bi oni mogli da budu održani pre 10. novembra, navodi ukrajinska agencija.