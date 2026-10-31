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Kina planira da pre 2030. godine realizuje prvu misiju sa ljudskom posadom na Mesec, tokom koje bi dvojica od ukupno tri astronauta trebalo da se spuste na njegovu površinu i obave naučna istraživanja, saopšteno je na Sedmom kineskom simpozijumu o svemirskim letovima sa ljudskom posadom, održanom u Pekingu.

Prema planu koji je predstavio Vang Sjang, zamenik glavnog projektanta kineskog programa svemirskih letova sa ljudskom posadom i glavni projektant programa istraživanja Meseca, posadu prve kineske misije činiće tri astronauta.

Dvojica će se spustiti na Mesec, dok će treći ostati u letelici u orbiti i čekati njihov povratak.

Misija će se zasnivati na modelu susreta i spajanja letelica u Mesečevoj orbiti, a za njeno izvođenje biće upotrebljene dve rakete-nosača "Long marč-10".

Prema planiranom scenariju, jedna raketa će u orbitu oko Meseca poslati lunarni modul, dok će druga u svemir lansirati letelicu sa ljudskom posadom. Nakon ulaska u Mesečevu orbitu, letelica sa astronautima spojiće se sa modulom.

Dvojica članova posade potom će preći u lunarni modul, koji će se odvojiti od glavne letelice i započeti spuštanje na površinu Meseca. Tamo će obavljati planirana naučna istraživanja, nakon čega će se modul ponovo vratiti u orbitu.

U završnoj fazi misije, astronauti će se ponovo spojiti sa letelicom u kojoj ih čeka treći član posade. Sva trojica će zatim započeti povratak na Zemlju.

Prema pisanju kineskog lista "Global tajms", istraživački, razvojni i građevinski radovi u okviru programa za slanje ljudi na Mesec napreduju planiranom dinamikom.

Kina je poslednjih godina intenzivirala svemirski program, a slanje astronauta na Mesec predstavlja jedan od njegovih najznačajnijih ciljeva. Realizacijom misije pre 2030. godine Peking bi napravio veliki korak u nastojanju da proširi svoje prisustvo u svemiru i uključi se u novu fazu istraživanja Zemljinog prirodnog satelita.