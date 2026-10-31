DEMONSTRACIJE I U PORTUGALU: Hiljade ljudi protestovalo u Portu zahtevajući dostupnije pravo na stanovanje
- Demonstranti su nosili transparente i šator, a okupljanje je završeno na trgu Don Žoao I, gde je ranije počelo kampovanje za stanovanje.
Hiljade ljudi učestvovale su danas u protestnoj šetnji u portugalskom gradu Portu, zahtevajući dostupnije stanovanje i poručujući da neće odustati od borbe za pravo na dom.
Demonstranti su stigli na trg Don Žoao I uz uzvike "Otpor, otpor", noseći transparente i plakate, kao i šator na čelu kolone, prenela je portugalska agencija Lusa.
Protestna šetnja počela je na trgu Batala oko 16.50 časova, a učesnici su do odredišta stigli približno 50 minuta kasnije.
Na čelu kolone nalazio se zeleni transparent sa porukom "Kuća za život", dok su demonstranti uzvikivali "Krov, tlo, pravo na stanovanje" i pozivali prolaznike da im se pridruže.
Među porukama na transparentima bila je i ona upućena ministru unutrašnjih poslova, kojom se ističe da je pravo na stanovanje osnovno demokratsko pravo.
Pojedini građani koji su se zatekli na ulicama pridružili su se protestu. Aurora Rodriges (76) rekla je za portugalsku agenciju da podržava zahteve demonstranata jer smatra da su mladi u pravu.
"Ovo je pravedno. Ovi mladi ljudi su potpuno u pravu", poručila je ona.
Lurdes Vijeira (67), koja živi u susednom gradu Vila Nova de Gaja, istakla je da neće odustati od borbe za bolje uslove života budućih generacija.
"Imam troje dece i petoro unučadi i zbog njih nikada neću odustati", rekla je ona.
Na protestu je ukazano i na mogućnost da se napuštene državne kuće i škole obnove i prenamene u javne stambene objekte.
Okupljeni su protest završili na trgu Don Žoao I, gde je pre više od 20 dana počelo prvo kampovanje za pravo na stanovanje u Portugalu, uz poruke "Trg je naš i ostaće naš" i "Ujedinjen narod nikada neće biti pobeđen".
Kurir.rs/Tanjug