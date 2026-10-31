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Tokom današnjeg protesta zbog rasta troškova života i socijalnih nejednakosti u Francuskojprivedeno je 520 osoba, dok je u Parizu povređen pripadnik žandarmerije nakon što je na njega bačen Molotovljev koktel.

Francuske vlasti osudile su nasilje tokom demonstracija, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez napad na žandarma okarakterisao je kao pokušaj ubistva.

On je ocenio da su se protestne povorke uglavnom ''odvijale dobro'', uprkos, kako je naveo, "neviđenom nasilju" pojedinih grupa koje su izazivale nerede i sukobljavale se sa policijom.

- Videli smo izuzetno nasilne sukobe u kojima su učestvovale grupe od nekoliko stotina pojedinaca. Kao što se i očekivalo, i kao što sam i predviđao, svaki marš je sadržao grupe vandala i pljačkaša, od kojih su mnoge predvodili ekstremni levičari i radikalni ekstremni levičari - rekao je Nunjez, prenosi Mond.

Govoreći na konferenciji za novinare, Nunjez je optužio grupe ekstremne levice za napade na pripadnike snaga bezbednosti, a bacanje Molotovljevog koktela na žandarma u Parizu okarakterisao je kao pokušaj ubistva.

- Kada bacite Molotovljev koktel na barikadu kojom upravljaju službenici za sprovođenje zakona, ja to nazivam pokušajem ubistva - naveo je Nunjez.

Žandarm povređen nakon što je na njega bačen Molotovljev koktel

Pripadnik francuske žandarmerije povređen je danas u predelu članka u Parizu nakon što je na njega bačen Molotovljev koktel tokom protesta, javlja Figaro pozivajući se na više izvora.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se grupa pripadnika žandarmerije na koju je bačen zapaljivi projektil, nakon čega se jedan od njih zapalio i počeo da beži.

Na drugom snimku vide se njegove kolege i jedan demonstrant koji mu pomažu da ugasi vatru.

Povređeni žandarm je kapetan i komandant jedinice.

Zadobio je opekotine drugog stepena, ali je, uprkos povredi, odlučio da nastavi da radi.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

"Počinioci ovog napada moraju da budu pronađeni i najstrože kažnjeni"

Predsednica Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen i lider Republikanske stranke Bruno Retajo osudili su napad nakon objavljivanja snimaka.

- Počinioci ovog napada moraju da budu pronađeni i najstrože kažnjeni - napisala je Le Pen, zahvalivši pripadnicima snaga bezbednosti koji će, kako je navela, do kasno u noć biti angažovani na zaštiti građana od "hordi krajnje levice".

Retajo je poručio da onaj ko je to uradio mora da odgovara.

- Reč je o pokušaju ubistva - istakao bivši ministar unutrašnjih poslova Francuske.

Tokom današnjih protesta širom Francuske zabeleženi su sukobi u više gradova, uključujući Pariz, Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz, a policija je u pojedinim intervencijama koristila suzavac, biber-sprej i vodene topove.

Protesti su održani u oko 30 francuskih gradova.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulicama se okupilo oko 320.000 ljudi, dok je omladinska međusindikalna organizacija procenila da je učestvovalo gotovo 500.000 demonstranata, uključujući oko 200.000 u Parizu.

Ovo je treći veliki dan mobilizacije u Francuskoj u poslednje tri nedelje, nakon protesta održanih 17. i 24. oktobra.

Kurir.rs/Mond