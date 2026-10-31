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Tokom nasilnih nereda koji su večeras izbili u Frankfurtu, izgrednici su opljačkali prodavnicu oružja i ukrali najmanje dve puške, a policija je uhapsila jednu osobu i zaplenila dva komada oružja.

Neredi su izbili u okolini trgovačke ulice Cајl, gde su demonstranti razbijali izloge prodavnica i sukobljavali se sa policijom, prenosi Bild.

Izgrednici su najpre razbili izlog prodavnice obuće lanca "Snipes", nakon čega je policija intervenisala vodenim topom.

Grupa se potom premestila u obližnju ulicu, gde je napala više prodavnica, među kojima i prodavnicu oružja.

Kako je preneo Rojters, iz prodavnice su ukradene najmanje dve puške, ali u trenutku izveštavanja nije bilo poznato da li je reč o oružju sa bojevom municijom.

1/9 Vidi galeriju Nemačka protesti demonstracije Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Policija je ubrzo uhapsila jednu osobu i pronašla dva komada oružja za koja se veruje da potiču iz opljačkane prodavnice.

Opljačkana je i prodavnica obuće, dok su na više drugih objekata razbijeni izlozi.

Nasilje je usledilo nakon što je policija raspustila protest Gen Z, na kojem se okupilo oko 8.000 ljudi. Skup je u početku protekao mirno, ali je situacija eskalirala u ranim večernjim satima.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Hesen, oko 100 nasilnih izgrednika, za koje se sumnja da su motivisani levičarskim ekstremizmom, napalo je policiju flašama, kamenicama i pirotehničkim sredstvima. Više policajaca je povređeno.

Nasilje se nastavilo i nakon raspuštanja protesta, a grupe izgrednika kretale su se centrom grada.

Policija je blokirala ulicu Cајl i angažovala pojačane snage.

Tokom nereda privedeno je više desetina osoba, dok je situacija u centru Frankfurta ostala napeta.