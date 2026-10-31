DIVLJANJE U NEMAČKOJ: U Frankfurtu opljačkana prodavnica oružja tokom nereda, ukradene najmanje dve puške
- Tokom nereda u Frankfurtu opljačkana je prodavnica oružja, a ukradene su najmanje dve puške.
- Policija je uhapsila jednu osobu i zaplenila dva komada oružja za koja veruje da potiču iz te prodavnice.
Tokom nasilnih nereda koji su večeras izbili u Frankfurtu, izgrednici su opljačkali prodavnicu oružja i ukrali najmanje dve puške, a policija je uhapsila jednu osobu i zaplenila dva komada oružja.
Neredi su izbili u okolini trgovačke ulice Cајl, gde su demonstranti razbijali izloge prodavnica i sukobljavali se sa policijom, prenosi Bild.
Izgrednici su najpre razbili izlog prodavnice obuće lanca "Snipes", nakon čega je policija intervenisala vodenim topom.
Grupa se potom premestila u obližnju ulicu, gde je napala više prodavnica, među kojima i prodavnicu oružja.
Kako je preneo Rojters, iz prodavnice su ukradene najmanje dve puške, ali u trenutku izveštavanja nije bilo poznato da li je reč o oružju sa bojevom municijom.
Policija je ubrzo uhapsila jednu osobu i pronašla dva komada oružja za koja se veruje da potiču iz opljačkane prodavnice.
Opljačkana je i prodavnica obuće, dok su na više drugih objekata razbijeni izlozi.
Nasilje je usledilo nakon što je policija raspustila protest Gen Z, na kojem se okupilo oko 8.000 ljudi. Skup je u početku protekao mirno, ali je situacija eskalirala u ranim večernjim satima.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Hesen, oko 100 nasilnih izgrednika, za koje se sumnja da su motivisani levičarskim ekstremizmom, napalo je policiju flašama, kamenicama i pirotehničkim sredstvima. Više policajaca je povređeno.
Nasilje se nastavilo i nakon raspuštanja protesta, a grupe izgrednika kretale su se centrom grada.
Policija je blokirala ulicu Cајl i angažovala pojačane snage.
Tokom nereda privedeno je više desetina osoba, dok je situacija u centru Frankfurta ostala napeta.
Kurir.rs/Bild